Lapsus de la presidenta popular en sus críticas Sábado, 28 abril 2018, 00:47

La presidenta de los populares en la Comunitat aprovechó la presentación de la candidatura de Mut para atizar a los socios del gobierno de la Generalitat, PSPV y Compromís, aunque en esta ocasión, Bonig no estuvo acertada del todo. La popular criticó que en el Consell «utiliza el dinero del presupuesto para chiringuitos, colocar a gente como asesores y abrir la televisión pública. Pero no hay dinero para la rehabilitación del Palacio de Justicia, ni para el colegio Raquel Payà, o el de La Xara». La presidenta del PP valenciano se equivocó en estas dos últimas afirmaciones puesto que recientemente la Conselleria de Educación ha incluido la nueva construcción (que no rehabilitación) de estos dos centros escolares.

Bonig también erró al asegurar que el Consell no ha destinado dinero «para llevar a cabo el desdoblamiento de la carretera CV-275 aquí en Dénia». En esta ocasión, los números le jugaron una mala pasada, puesto que la presidenta quería referirse a la carretera CV-725, que conecta con la autopista AP-7 con la entrada a la capital de la comarca y pasa por delante del hospital comarcal de Dénia.