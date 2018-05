El PP lamenta que los niños de Dénia se queden sin Escuela de Verano La ediles populares Isabel Gallego, María Mut y Pepa Sivera en la comparecencia de ayer. / R. G. La líder popular critica que el ejecutivo no licitara este servicio antes de la entrada en vigor de la ley, ya que tuvieron varios meses, mientras seguían aprobando otros R. GONZÁLEZ DÉNIA. Viernes, 18 mayo 2018, 00:35

El Partido Popular lamentó ayer que los niños de Dénia de tres a doce años se queden sin la Escuela de Verano 'Vacances per a totes i tots', tras conocerse que este servicio no se ofrecerá este año por falta de previsión del ejecutivo local tras la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. La líder del PP, María Mut, recalcó que los padres están muy «enfadados» porque falta un mes para las vacaciones escolares y no saben qué van a hacer con sus hijos.

María Mut recordó que la ley se aprobó el pasado noviembre y entró en vigor en marzo. A tenor de esos datos, criticó que el ejecutivo no licitara el servicio durante esos meses. Según apuntó, el equipo de gobierno no ha sabido dar solución a este problema y ahora un servicio «necesario» y «muy demandado» se ha quedado sin cubrir por esa falta de previsión.

Asimismo, puso de relieve que la Junta de Gobierno Local de Dénia ha seguido aprobando otros servicios durante ese periodo. «No hemos visto que se dejara de lado otras cosas», insistió la líder de los populares y se preguntó qué harán los padres, pues la opción del ejecutivo de preparar una lista de actividades, privadas y públicas, para que vean la oferta no es suficientes. Y añadió que algunos padres no pueden pagar el coste de las actividades privadas.

Por su parte, la edil popular Pepa Sivera incidió en que lo sucedido con la Escuela de Verano de Dénia la ha pasado al Centro de Día de La Xara, aunque en ese caso es la Generalitat Valenciana el organismo encargado. La concejal remarcó que la instalación lleva un año acabada y no se ha puesto en funcionamiento por problemas con la licitación de un algunos de los paquetes de equipamiento.

Según subrayó, se trata de una infraestructura muy necesaria para dar salida al alumnado del colegio de educación especial Raquel Payá, que a partir de cierta edad no pueden continuar en ese centro.

En respuesta a estas críticas de las concejalas populares, la edil de Bienestar Social, Cristina Morera, reiteró ayer que el equipo de gobierno va a continuar apostando por la Escuela de Verano y que van a preparar los pliegos para la edición del próximo año. También adelantó que van a ver si hay demanda de este servicio en Navidades y Pascua para incluir esas vacaciones.

Respecto a este verano, Morera insistió en que Dénia cuenta con una variada oferta de actividades estivales, con distintos horarios y precios, entre las que podrán escoger los padres.