Dos ladrones roban de madrugada en una tienda de telefonía del centro de Dénia tras abrir un boquete en el escaparate El agujero abierto en el escaparate de la tienda / R. G. En poco más de un minuto se han llevado material por un valor que podría rondar entre 4.000 y 10.000 euros R. G. Dénia Martes, 5 junio 2018, 11:44

Dos encapuchados han robado de madrugada en una tienda de telefonía ubicada en la calle Marqués de Campo, en pleno centro de Dénia. Los amigos de lo ajeno han abierto un boquete en uno de los escaparates con un bloque de hormigón sobre las tres de la mañana y en poco más de un minuto se han hecho con un botín cuyo valor podría rondar entre 4.000 y 10.000 euros.

El responsable ha comentado que solo se han llevado material de telefonía, pero nada de dinero, ya que no han intentado acceder a la caja fuerte. Entre los teléfonos, ha cogido los de alta gama y varios de demostración aunque todavía tienen que hacer una revisión del inventario, ha explicado. No obstante, ha remarcado que han dado parte a la federación de operadores para que bloqueen esos terminales, de manera que no se puedan usar por parte los que compren el material sustraído.

Al parecer, ha sido un vecino el que de madrugada se ha dado cuenta de agujero abierto y ha dado la voz de alerta. Entonces ha acudido la Policía Nacional para investigar lo sucedido. A pesar del incidente, la tienda de telefonía está atendiendo al público mientras espera que vayan a reparar el cristal de seguridad.