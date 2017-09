La Junta Electoral decidirá quién es el nuevo presidente del RCN Dénia La candidatura de Jaime Portolés obtuvo más apoyos que la de su contrincante. / J. zamora Los dos candidatos, Jaime Portolés y Vicente Vidal, impugnan la votación que dio como vencedor al hasta ahora máximo dirigente JAVIER ZAMORA DÉNIA. Martes, 26 septiembre 2017, 00:57

Las elecciones al Real Club Náutico Dénia no han conseguido zanjar la polémica existente entre las dos candidaturas y tener ya presidente al frente de esta entidad. Ambos candidatos, Jaime Portolés y Vicente Vidal, impugnaron las elecciones y tendrá que ser la Junta Electoral quien decida en los próximos quién ha ganado.

En principio, Portolés obtuvo 360 votos por 205 de la candidatura rival. No obstante, aún no hay vencedor y es que en un principio el candidato Vicente Vidal optó por impugnar la validez de los votos delegados aportados por Portolés ya que, dijo, no habían sido presentados en sobre cerrado por lo que se rompió el secreto del voto.

Lo mismo hizo Portolés pues su interventor esgrimió que la lectura pública de los votos incluidos en los sobres cerrados presentados por la candidatura de su contrincante eran abiertos en presencia de los dos interventores, Mesa Electoral, notario y oficial. Por lo que se rompía también el secreto del voto.

Esta circunstancia provocó que también se procediese a la impugnación con carácter subsidiario contra las delegaciones de voto aportadas por la candidatura de Vicente Vidal. Es decir, un pulso más entre ambos, si uno se mostrase dispuesto a retirar la reclamación, el otro haría lo mismo.

Ante esta polémica situación, ahora todo queda en manos de la Junta Electoral, que tiene de plazo hasta el próximo miércoles 4 d octubre para tomar una decisión al respecto.

Según marca el calendario electoral, el próximo 5 de octubre quedará expuesto en el tablón de anuncios del club la proclamación de la candidatura elegida y un día después se llevará a cabo la toma de posesión de la nueva Junta Directiva. Eso sí, siempre y cuando, el asunto no acabe en los juzgados.

