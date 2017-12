Los jugadores del Dénia Futsal anuncian que el sábado jugarán su último partido La plantilla que inició la temporada del Dénia Futsal. / Javier Zamora La situación económica que atraviesa el equipo, con falta de liquidez para poder hacer frente a las nóminas, arbitrajes y desplazamientos, ha forzado a tomar la decisión JAVIER ZAMORA DÉNIA. Jueves, 14 diciembre 2017, 00:41

Al inicio de la nueva etapa del Dénia Futsal bajo la dirección de la actual directiva del CD Dénia, con Gema Estrela a la cabeza, muchos anunciaban que el giro que se le había dado a la sección se fútbol sala no llegaría a navidad. Desgraciadamente este hecho se hará realidad este sábado, cuando los jugadores salten a la pista para jugar su último partido con el equipo. La nefasta dirección por parte del coordinador de la sección, Javier Llull, extensible al resto de directivos y a su presidenta, ha hecho que a estas fechas no haya liquidez para afrontar los gastos que restan por cubrir. Hay que tener en cuenta que todavía no ha acabado la primera vuelta de la competición.

Las Provincias trató, sin éxito, ponerse en contacto con la presidenta del club, Gema Estrela para que aportase su versión, durante la tarde de ayer. Lo peor no es que no tengan dinero para hacer frente lo que queda, sino que hay deudas acumuladas generadas en tan solo cuatro meses. La situación no es nueva en un equipo que no ha tenido ni un minuto de tranquilidad desde que esta directiva se hizo cargo de la sección, con fichajes de jugadores de fuera que posteriormente fueron dados de bajas y aires de grandeza en cuanto a equipajes cuando se sabía que no había presupuesto para pagarlos.

En resumen, poco trabajo para ingresar dinero y exceso de gastos, con sueldos altos para la plantilla y entrenador y nula gestión a la hora de confeccionar un presupuesto a todas luces irreal que ha llevado a esta sección al borde de la desaparición.

Los últimos partidos han sido toda una odisea, con gente colaboradora que ni tan siquiera pertenece a la directiva teniendo que pagar a los árbitros o alquilando furgonetas para poder viajar a Santa Coloma en el último encuentro. Pese a todos estos problemas, los jugadores han dado la talla y han reaccionado en el plano deportivo. La semana pasada el coordinador del fútbol sala presentó su dimisión a la presidenta y Gema Estrela no se la aceptó. Esto fue la gota que colmó la paciencia de los jugadores y de los colaboradores de Llull. Al parecer, la solución que se aportaba por parte de la directiva del CD Dénia era que el equipo se trasladase a jugar a La Nucía, para recibir dinero del ayuntamiento de ese municipio de la Marina Baixa.

Una propuesta que no fue aceptada por el propio Llull y que motivó su salida de la directiva pese a que su dimisión no fue aceptada.

Este mismo martes hubo otra reunión entre los colaboradores que han estado junto a Llull y la directiva. Durante la misma, estos colaboradores aportaron una solución que era que un grupo de personas se hacían cargo del futuro de la sección de fútbol sala a cambio de que la directiva asuma las deudas que hasta hoy ha generado la gestión de la directiva. Una sugerencia que no fue aceptada por los directivos por lo que estas personas que ayudaban dejaran de estar con la plantilla, viajar con ellos y pasarán a ser meros aficionados.

Los jugadores estaban pendientes de esta reunión para conocer su futuro. La noticia no tardó en llegarles, por lo que inmediatamente tomaron la decisión de hacer público a todo el municipio, afición y vecinos el momento crítico y la situación que ellos están viviendo.

Despedida

El equipo más representativo de Dénia, ya que es el que milita en la categoría más alta a nivel federado, está a punto de desaparecer si la situación no revierte en las próximas horas. La intención de la plantilla es jugar este sábado ante el Escuelas Pías en el pabellón municipal de Dénia en lo que será su despedida. A partir de ese día todo apunta a que los jugadores no jugarán más esta temporada. Esto conllevará el tener que contratar nuevos jugadores para acabar la competición o retirar al equipo, con las consecuencias que esto acarreará al ser una competición organizada por la Real Federación Española de Fútbol. Además, de tener que saldar la totalidad del contrato suscrito con el técnico, Juanma Bermejillo, al estar pasado por la Federación.