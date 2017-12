Javi Signes abandona el banquillo del Dénia Juvenil, que juega la Liga Nacional El técnico, que apenas ha estado dos meses al mando del conjunto dianense, alega asuntos personales para dejar su puesto J. ZAMORA DÉNIA. Miércoles, 27 diciembre 2017, 00:00

Tan sólo dos meses ha estado Javi Signes al frente del Dénia Juvenil A que milita en la Liga Nacional. Hace apenas unas semanas comentó a la dirección deportiva su intención de abandonar el equipo. Los motivos esgrimidos por Signes para su marcha, presuntamente, son de índole personal.

Desde el club no se le puso ninguna pega y se aceptó su dimisión. De momento, las riendas del equipo las cogerá al segundo entrenador, David Malloll. Aunque queda la duda de saber si se buscará un nuevo entrenador o alguien del club que tenga el título para entrenar en esta categoría ponga el carnet, ya que Malloll no tiene la titulación necesaria para ejercer como entrenador. Sea quien sea definitivamente el que tome las riendas del juvenil tiene ante si mucho trabajo por realizar. El equipo que tuvo un comienzo nefasto de campeonato, con Guijarro como entrenador, donde no ganó partido alguno, reaccionó con la llegada de Signes. El técnico dianense le dio frescura al equipo y se consiguieron las primeras victorias pero parece que la buena evolución se vio frenada en las últimas semanas. El equipo que estuvo fuera de los puestos de descenso, ahora, anda demasiado cerca de ellos y el reto de conservar la categoría es vital para el futuro de la entidad.

Signes ha tenido un paso irregular por el juvenil dianense ya que ha sumado 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas. La situación del equipo al finalizar la primera vuelta es muy preocupante ya que el Dénia ocupa el decimoquinto puesto de la clasificación con 16 puntos teniendo por detrás a tres equipos. Está muy cerca del descenso y no puede ni debe dormirse en los laureles para evitar sufrimientos en la parte final de la liga.