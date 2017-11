El Jávea hace tablas ante el CD Benidorm y suma su quinta semana sin perder El gol del delantero Álvaro permitió equilibrar el marcador dos minutos después de que Juan adelantase a los de la Marina Baixa J. ZAMORA XÀBIA. Martes, 7 noviembre 2017, 00:09

El Jávea sumó su quinta semana sin perder al empatar en su visita al CD Benidorm, tras un choque que concluyó con empate a uno. Un gol de Álvaro permite a los rojiblancos seguir cerca de los puestos de cabeza del grupo III de Preferente.

Los dos equipos mostraron un excesivo respeto el uno por el otro y viceversa. Esto hizo que el juego se desarrollase en su mayor parte en la parcela del centro del campo. Algunos acercamientos sobre las áreas llegaron a raíz de jugadas a balón parado o a base de juego directo.

Pasada la media hora de juego una falta favorable al equipo local propicio que el esférico, tras unos rechaces, quedase a merced de Juan, quien batió al guardameta visitante, Lussing. La reacción de los xabieros fue inmediata, ya que dos minutos más tarde fue el delantero rojiblanco Álvaro el que lanzó un disparo cruzado que acabó en el fondo de las mallas de la portería defendida por Millán. Poco más dejó la primera mitad, que acabo con la igualada a uno en el marcador.

En la segunda mitad, el control del juego estuvo de parte del Jávea, que tuvo una mayor posesión. Los rojiblancos mostraron más profundidad en sus acciones. Lucas Bou tuvo una buena oportunidad pero no acertó a resolver. Más tarde fueron Kiko y Faye quienes lo intentaron, pero sin suerte.

Los locales no pudieron mandar en el ritmo del partido, los cambios realizados por el técnico benidormí, obligados por las lesiones, no mejoraron la imagen de su equipo. Pocas aproximaciones tuvo el conjunto local, que no llegó a poner en apuros al cancerbero visitante. Al final del tiempo reglamentario se llegó con un justo empate a uno.

El equipo que dirige Antonio Villaescusa ya prepara su próximo enfrentamiento. El Jávea recibirá en su campo a la UE L'Alcúdia, conjunto que anda en la parte baja de la clasificación.