El Jávea quiere seguir su racha de buenos resultados ante el Racing Algemesí Los jugadores xabieros se enfrentan al penúltimo clasificado mientras que el Calpe jugará contra la Universidad de Alicante J. ZAMORA XÀBIA. Sábado, 21 octubre 2017, 01:05

El Jávea busca su tercera victoria consecutiva en el choque que jugará hoy a las 16.30 horas ante el Racing Algemesí en el campo municipal de Algemesí.

Los rojiblancos están atravesando su mejor momento desde que comenzó la liga, quieren seguir por la buena línea emprendida en Benidorm. Después de ese encuentro los chicos que dirige Antonio Villaescusa han encontrado el camino para llegar a los puestos de promoción de ascenso.

En el vestuario xabiero saben que rivales como al que se van a medir no son fáciles, pero son ante los que no se puede fallar. Los valencianos son penúltimos en la clasificación por lo que su situación es critica. No pueden ceder puntos en casa y esto crea nerviosismo entre los jugadores que dirige Javi Peris.

El entrenador xabiero va recuperando poco a poco a jugadores y la única duda de cara a este choque es la de Pau, que parece que no estará disponible, ya que sigue en proceso de recuperación. El resto de jugadores están a la disposición del técnico.

Por otra parte, el Calpe equipo que milita en el Grupo IV de Preferente, juega esta tarde en el campo de la Universidad de Alicante, a las 16.30 horas frente al equipo universitario. Este encuentro estará arbitrado por, Oliver López.

El conjunto que dirige Paco Luna, tiene ante si un complicado reto ya que la Universidad de Alicante es actualmente el tercer clasificado del grupo. Ha comenzado muy bien su andadura liguera tal y como demuestran sus resultados. Como equipo local ha ganado al Elda Industrial (1-0) y a la UD Ilicitana (1-0) y ha empatado ante el Callosa Deportiva (0-0).