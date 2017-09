El Jávea quiere premiar a su afición con una victoria en el debut de la liga El conjunto rojiblanco recibe en casa a la UD Carcaixent con las bajas de Pereira por sanción y Kiko que todavía sigue lesionado J. ZAMORA XÀBIA. Sábado, 2 septiembre 2017, 00:54

El Jávea quiere premiar a su afición con un triunfo en su estreno liguero, que tendrá lugar mañana a las 18 horas en el feudo del conjunto de la Marina, ante la UD Carcaixent. Un encuentro que estará dirigido por el colegiado, Romero Pérez.

Los rojiblancos afrontan el inicio de la liga con la moral por las nubes tras haber realizado una pretemporada donde no han perdido ninguno de los partidos que han jugado en casa. La única derrota en los encuentros de preparación la sufrió ante la UD Ilicitana por 2 a 1 en su visita a Elche.

El Jávea tiene como objetivo estar en la promoción de ascenso, es por ello, que ante un rival como es el equipo ribereño no puede dejar escapar puntos. El entrenador local, Antonio Villaescusa, es consciente de ello, por eso ha pedido a sus hombres máxima concentración e intensidad durante los noventa minutos. El equipo está muy compactado por lo que ha dejado ver en la pretemporada. Los sistemas de juego han sido bien asimilado por los jugadores que saben que hacerse con un hueco en el once inicial no es tarea sencilla. En esta campaña, Villaescusa dispone de dos jugadores para cada uno de los puestos y será complicado hacer la convocatoria.

De cara a este choque, Villaescusa podrá contar con casi todos sus efectivos por lo que podría poner de inicio un once formado por, Vaello, en la portería, con una defensa formada por Marcos, Carles, Vergillos y Aldo. En la línea medular, Pau, Rafa Del Castillo, Michael y Roberto, con Lucas Bou y Faye como jugadores más adelantados. Las únicas bajas son las del sancionado Pereira y la del lesionado Kiko. El rival al que se medirá, es un conjunto que tiene como objetivo lograr cuanto antes la permanencia, es decir, que viaja a la Marina Alta con total tranquilidad.

Su técnico es José Castillo, un entrenador que ya lleva varias temporadas al frente del equipo, y que para esta temporada ha visto como su plantilla ha variado poco con respecto a la de la campaña anterior.