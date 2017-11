El Jávea busca el triunfo ante el Contestano y el Calp visita Torrevieja Los rojiblancos no quieren descolgarse de los primeros puestos y los verdiblancos tratan de escalar posiciones J. ZAMORA XÀBIA. Sábado, 25 noviembre 2017, 00:24

El Jávea y el Calpe afrontan esta semana partidos importantes lejos de casa. Los rojiblancos se medirán al Constestano y el Calpe viaje a Torrevieja. Ambas formaciones necesitan el triunfo por motivos distintos. Los xabieros para no descolgarse de los primeros puestos en el grupo III, mientras que los calpinos para escalar posiciones en el grupo IV.

El conjunto del Jávea afrontará su segundo partido consecutivo lejos de su feudo. En esta jornada le toca visitar el domingo el campo de La Via de Cocentaina. El encuentro, que dirigirá Frigols Sancho, comenzará a las 16.30 horas.

Después del contratiempo que supuso la derrota de la pasada jornada en Atzeneta, el equipo rojiblanco encara un choque complicado. El rival es un conjunto que se caracteriza por ser un bloque compacto al que resulta complicado hacerle goles.

En el vestuario xabiero la moral sigue estando muy alta pese a verse un poco más alejados de los puestos de promoción de ascenso. A pesar de la derrota, el CD Jávea ofreció una gran imagen ante uno de los equipos más potentes del grupo. Los jugadores que dirige Antonio Villaescusa demostraron su capacidad de reacción, al levantar un marcador tan adverso como tuvieron la pasada jornada.

Para el choque ante el CD Contestano, Villaescusa está obligado a modificar su línea defensiva ya que el lateral Ayoze ha sido sancionado con un partido por acumulación de cartulinas. Su baja puede ser sustituida por Eric, aunque también hay otras opciones que puede utilizar el entrenador.

Por su parte el Calpe visita el campo del Torrevieja. Jugará mañana a las 17 horas frente al conjunto salinero, en un partido que arbitrará López Zornosa. Los verdiblancos suman dos semanas consecutivas sin perder y eso ha dado moral dentro del vestuario que dirige Paco Luna. La plantilla ha ganado en confianza y ahora será bueno refrendar el buen momento que se vive con una nueva victoria.

El técnico calpino podrá contar con todos sus efectivos al no tener jugadores sancionados, por lo que no hará demasiados cambios con respecto al once que jugó el pasado domingo en Petrer.