Isidor Mollà se alía con el PP de Benissa para conseguir que el Convento tenga uso municipal El edil que propició el cambio de gobierno asegura que planteó la propuesta a la orden franciscana aunque se han decantado por otra B. ORTOLÀ BENISSA. Jueves, 30 noviembre 2017, 00:54

El concejal no adscrito de Benissa, Isidor Mollà reveló ayer la negociación que, con el respaldo del PP, ha llevado a cabo con la orden franciscana para intentar conseguir que el Convento tenga un uso municipal. El edil confirmó que hizo una propuesta «verbal», erigiéndose como voz del Ayuntamiento, para alquilar el convento por 1.500 euros al mes, más impuestos. Una oferta que contemplaba una posible futura compra del inmueble, «que el consistorio podría utilizar para usos sociales».

La propuesta que reveló el concejal no adscrito durante la sesión plenaria contaba con el apoyo del Partido Popular, así lo confirmó su portavoz, Arturo Poquet. Aunque el edil remarcó que «no somos los más indicados para llevar este tipo de negociación, debería ser el gobierno».

Según apuntó Mollà, la razón por la que decidió dar este paso fue «porque el actual equipo de gobierno de Benissa ha demostrado poco interés por mantener estas instalaciones». El concejal recordó que, tras la decisión del cierre del Convento, los partidos que conforman en Ayuntamiento decidieron iniciar contactos con la orden religiosa para formalizar una propuesta a través del alcalde. Pero tanto el edil no adscrito como desde el PP aseguraron que hasta la fecha «no hemos recibido noticias al respecto».

El concejal no adscrito asegura que el inmueble será vendido para construir un hotel

Mollà comentó que un día antes de que la orden cerrase el plazo para recibir propuestas, «al ver que el gobierno no hacía nada, decidí presentar esta oferta, porque entendía que el este edificio debía tener un uso público para los vecinos».

Pero al ponerse en contacto con los franciscanos, éstos le comunicaron que habían recibido otra oferta «ésta por escrito, por la que finalmente se han decantado», aseguró el edil. Al parecer, se trata de una empresa interesada en reconvertir el edificio religioso en un hotel. Aunque Mollà aseguró que la orden no le ha revelado el nombre de dicha compañía. «Se han mostrado reservados al respecto», dijo.

Para el regidor, la decisión de los franciscanos «ha llegado porque el Consistorio de Benissa no ha querido hacer nada al respecto». Según el edil, «desde prefería aceptar una oferta del equipo de gobierno porque así se aseguraba que sería para el municipio, pero no ha sido así». En cuanto a su propuesta, Mollà comentó que al no tratarse de una proposición reflejada en un papel, «finalmente la desestimaron». Según el edil, «el ejecutivo local no ha querido preservar un pedazo de la historia y del patrimonio del municipio».

El popular Arturo Poquet también lamentó la «poca voluntad política del gobierno para iniciar una negociación». Para Poquet, la construcción de un hotel es positiva, «siempre que se hable de crear empleo para los vecinos es algo bueno, además en el centro urbano no existe ningún establecimiento de este tipo». Pero el edil popular reconoce que si finalmente se formaliza dicha compra, «para muchos vecinos será una mala noticia, especialmente por el valor sentimental, porque el Convento es parte de nuestra historia, tenemos un sentimiento muy arraigado».

Por otra parte, el portavoz del PP recordó que tras comunicarse el cierre del convento, la oposición solicitó al gobierno local que confeccionase un inventario con las obras y bienes de valor patrimonial con las que contaba el edificio. Según apuntó, «había muchos objetos donados por los vecinos y que puede que ahora ya no se puedan recuperar».

Desde el ejecutivo local aseguran no poder corroborar la versión de Isidor Mollà porque «desde la orden religiosa no han confirmado nada hasta la fecha».