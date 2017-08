Después de la tormenta del verano me fui a pasear con la familia al Cap de Sant Antoni y desde allí, cerca del faro, pudimos encandilarnos con los colores del temporal marino. También me fije en el suelo y la capacidad de regeneración de la vegetación mediterránea tras el incendio. Los pimpollos de halepensis ya anuncian el protagonismo que tendrá una cobertura arbórea generadora de condiciones adecuadas para la correcta sucesión vegetal, incluso aunque le pese a los que defienden las absurdas tesis de la pinofobia.

Los incendios del Montgó hicieron un gran daño, actuando con restauraciones iniciales únicamente en Xàbia, y transmitiéndonos el mensaje de que debíamos esperar uno o dos años para ver cómo evolucionaba el ecosistema, pero de aquello nunca más se supo, continuando sin informes ni medidas de restauración.

Según la estadística provisional del Ministerio de Medio Ambiente, 2017 ha sido el peor año de los últimos cinco, aunque lejos de las terribles cifras de 2012. En el Este peninsular, el número de incendios ha sido moderado, concentrándose el 52% de las 75.000 hectáreas afectadas en las Comunidades del Noroeste.

Conato el de hace unos días en el Parque Natural del Desert de les Palmes en Benicàssim, donde a un senderista con manual de los jóvenes castores, no se le ocurrió otra cosa que quemar la mochila para advertir de su posición al perderse. Más grave fue lo ocurrido en 2005, donde se quemaron 2.500 hectáreas en Sierra Nevada por similar ocurrencia, por no decir de las fatídicas barbacoas, como la que también en 2005 acabó arrasando más de 13.000 hectáreas en Guadalajara, dejando el fuego once muertos a su paso.

También hay errores de diseño urbanístico, como por ejemplo en el tratamiento del área de interfaz urbano-forestal de Xàbia en su versión preliminar del nuevo PGE, y donde se incluyen las áreas de protección forestal dentro de las urbanizaciones, discordancia clara frente al artículo 33 del Plan de Acción Territorial Forestal, a lo que espero se le ponga coherencia con solución estructural.