IGLESIA NTRA. SRA. DE LORETO: ESFUERZO, TRABAJO E IMAGINACIÓN

Hace 50 años la BBC -TV pública inglesa- dedicó un reportaje de 45 minutos para informar sobre la inauguración de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto de Jávea, conocida también como la Parroquia del Mar.

En este reportaje el redactor de la BBC explicaba que el estilo arquitectónico del templo de Jávea sólo se encuentra en la catedral metropolitana de Liverpool y en la catedral de Brasilia. La iglesia, obra del estudio de arquitectura GO-DB, forma parte de la trilogía de la "arquitectura religiosa contemporánea". El arquitecto García Ordóñez se mostraba orgulloso de ello en declaraciones hechas en alguna entrevista y recogidas en sus memorias: "Nosotros no podemos menos que agradecer ese puesto en la 'trilogía' de la 'arquitectura religiosa contemporánea' mentada por el comentarista de la BBC".

Esta fue la obra más emblemática de GO-DB. García Ordoñez lo explicaba: "Este edificio ha sido con mucho el que más larga gestación ha tenido en nuestra vida profesional. Puede decirse incluso que las primeras ideas son pre-profesionales... Pasaron los años y la idea continuó gestándose lentamente... Nos figuramos que el espacio más idóneo para el encuentro con Dios podría ser un lugar sin esquinas, suave, casi sin materia, lo más parecido a la interioridad del hombre, donde sin duda se le encuentra más fácilmente".

Hoy, 50 años después de su construcción, este edificio religioso sigue llamando la atención de turistas y visitantes. Me gustaría valorar y rendir homenaje a este grupo de profesionales que dedicaron esfuerzo, trabajo e imaginación en desarrollar un proyecto que tardó 5 años en construirse. No se contentaron con hacer un templo sencillo y moderno, donde se celebraran las misas y ya está. Se "complicaron" la vida haciendo un edificio especial, diferente a todo lo que se estaba haciendo en aquellos años. Novedoso por su estructura complicada, su material (el hormigón armado), el tratamiento de la luz... En una sociedad en la que se hace todo deprisa, muchas veces se fabrica y se construye de forma rápida y precipitada y se valora poco el esfuerzo y el sacrificio; en la que sólo se busca el rendimiento económico rápido, sorprende gratamente ver cómo trabajaban estos arquitectos, cómo pensaban y repensaban las cosas, cómo estudiaban y diseñaban hasta el último detalle, sin dejar nada al azar ni a la improvisación. Las viudas de dos de los arquitectos del estudio, Mari Carmen Beta, viuda de Julio Bellot y Maruja Moreno, viuda de José Manuel Herrero me comentaron que cuando hacían un proyecto, se preocupaban de todo, de los materiales, de las formas, de la estética y de todos los detalles. Diseñaban hasta los interruptores de la luz, los maceteros exteriores, los jardines... No dejaban nada a la improvisación. Y ello puede verse en la iglesia del puerto de Jávea.

Hoy, 50 años después, hay que valorar también el esfuerzo que se está haciendo desde la parroquia por mantener esta joya arquitectónica y por aprovechar el potencial que tiene, tanto desde el punto de vista cultural, como desde el punto de vista pastoral.

Por ello, cuenta con un ambicioso e interesante proyecto ("In Altum") que tiene como objetivo mostrar y acercar esta joya arquitectónica a turistas, visitantes y vecinos. Y como explican los profesionales que participan en esta iniciativa: " El arte, que utiliza el lenguaje universal de la belleza, es un medio para transmitir ideas que a todos alcanzan, independientemente de su creencia. Por eso, la Iglesia siempre se sirvió del arte para la evangelización; y, porque tiene la capacidad de hacernos visible lo Invisible, el arte encuentra también su lugar en la liturgia. El Patrimonio de la Iglesia, del que este templo forma ya parte, ofrece también la oportunidad de llevar el mensaje de la Iglesia al mundo actual".

Ojalá se cuente con la colaboración de muchos para llevar a cabo este proyecto moderno y actual que beneficiará a todos: feligreses, vecinos, turistas, veraneantes... E igual que hace medio siglo se consiguió levantar un templo tan vanguardista y singular gracias a la colaboración económica de un grupo de veraneantes, ahora seamos también muchos (veraneantes, feligreses y empresas) los que con nuestra ayuda y aportación consigamos que salga adelante este proyecto. En aquella época con los donativos de veraneantes y la aportación del Estado se financió la iglesia. Y durante cinco años se construyó, superando muchos problemas y dificultades -y con las aportaciones de personas y empresas locales- algo que para muchos era imposible. Un templo único en España. Todo un reto. Como el de ahora.