A veces los días se parecen demasiado. A veces no te acuerdas de por qué haces lo que haces. Si era esto lo que buscabas en la vida. Si estás donde de verdad quieres estar. Hasta detrás del convencimiento existen dudas. La pasión adormecida por la monotonía. Para esos momentos yo tengo mi propia lista. Es un compendio de mis imprescindibles. Los que me devuelven la cordura.

Os comparto algunos: 1) Corre. O camina. O haz bicicleta. Lo que sea que te saque de esta maldita inercia. Que te permita llegar a muchos lados sin escaparte de nada. Y sí. Se puede hacer deporte y abrazar el 'dolce fare niente'. Es compatible. 2) Busca el sol. Ve a la montaña, si puedes. Hay dos clases de personas. Los que escalan montañas para que el mundo les vea y los que lo hacen para, desde allí, observar al mundo. Engánchate al último grupo y no te detengas. Como en el proverbio zen, «cuando llegues a la cima de la montaña, sigue subiendo». 3) Escucha. Si sientes que tienes algo que decir, escucha. Siempre. En la era de la comunicación global ya casi nadie lo hace. La mayor parte de las conversaciones son monólogos intercalados. Para hablar hay que ser capaz de escuchar. 4) Canta. O escribe una canción. De esas que llegan dentro. Y para enseñar un trocito de tu verdad y asomarte al alma de los demás, primero te tendrán que partir el corazón. Una o varias veces. No pasa nada. Luego siéntate enfrente del papel y lo demás vendrá solo. 5) Tu vida no está detrás. La tienes delante. Sé consciente. Todo está (otra vez) por llegar. Carmín. Carretera. Lecturas de hamaca. Vermuts en esa terraza del puerto. Descaro que toma forma y que sabe a gazpacho y a helado de albahaca. Deja que te explote en la boca. Esto va mucho de saborear. 6) Baila. El ritmo hace falta para casi todo. Y si no eres de los que bailan, por favor, deja bailar. 7) Pero sobre todo sé honesto. Contigo con el que más. Y no (te) hagas daño. Puedes ser sincero sin herir(te). La honestidad es el único sendero que podrá depositarte en algún sitio que merezca la pena. Y ese lugar te espera.