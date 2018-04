Gran nivel de juego en el quinto Torneo Circuito CEMA de ajedrez celebrado en Calp

El quinto Torneo puntuable para el Circuito CEMA de ajedrez, celebrado en Calp, mostró el gran nivel de juego que tienen algunos de los ajedrecistas pese a su juventud. Toni Bertomeu Ginestar, Samuel Staneke, Àngel Pérez Roig, Kiril Nicolaev y Hongbo Shan se alzaron con el primer puesto, cada uno en su respectiva categoría, en esta competición que comprende las categorías S8, S10, S12, S14 y S16.

Fue un día muy bonito el que acompañó a todos los competidores que supuso un gran esfuerzo desplazarse junto a sus padres desde distintas poblaciones de la comarca, como Gata de Gorgos, Xàbia, Dénia, Moraira, Benissa y Calp. Así y todo, la participación fue de 28 valientes jugadores, que se lo pasaron genial. Además de competir, hicieron amigos, compartieron ratos agradables, conocieron nuevos lugares y experiencias novedosas.

El torneo del Circuito CEMA de ajedrez tuvo un nivel de juego alto de los participantes. Las reglas y normas del juego en competición ya las tienen consolidadas y poco a poco los niños van cogiendo el ritmo de competición.

Cinco rondas

La prueba celebrada en la villa del Penyal de Ifcah se disputó a cinco rondas por jugador a sistema suizo y todas las categorías juntas. Al finalizar se premió a los mejores por cada categoría. Estuvieron divididos en cinco diferentes: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16.