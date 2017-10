Pla General Estructural: El document que reflexa el que volem ser com a ciutat

El passat dijous dia 19 d’octubre el ple de l’Ajuntament de Dénia va prendre una de les decisions més importants de l’actual mandat corporatiu. El plenari va decidir exposar al públic fins a finals del mes de desembre del 2017 el Pla General Estructural que marcarà el futur de la nostra ciutat en els propers anys. Un pla que reflexa les principals demandes de la ciutadania que ja va participar en la intensa tardor participativa del 2016 i descriu tot allò que volem ser com a ciutat.

A partir del dilluns 23 d’octubre les veïnes i els veïns de Dénia, la Xara i Jesús Pobre podran conèixer per mitjançant diversos canals quin és el model de ciutat que desenvolupa aquest pla: en l’oficina del pla en els baixos de l’Ajuntament, en les web municipals www.denia.es i www.territoridenia.paisatge.org, en la presentació oficial del proper dia 24 d’octubre en la Casa de la Cultura, en les presentacions en La Xara i Jesús Pobre, i les taules redones de debat sobre el model urbà, el paisatge i mobilitat que realitzarem durant el mes de novembre.

Vull animar i convidar a tota la ciutadania a seguir participant del futur de la nostra ciutat i assistir a les convocatòries públiques que hem preparat. Són uns moments crucials pel futur de la nostra ciutat. Ens juguem seguir apostant en allò que volem ser. Ens juguem seguir apostant, com ja ho hem fet a partir del nomenament com a Ciutat Creativa de la UNESCO, per un model de ciutat Mediterrània que desenvolupe un ús racional i responsable del sòl i aposte clarament per limitar els nous desenvolupaments urbans amb l’objectiu d’ocupar els espais vacants del nucli urbà i implementar estratègies de regeneració urbana. Aquest és el model que aposta l’actual equip de govern i la majoria de la ciutadania. Un model respectuós amb el territori. Un model de ciutat sostenible que ens evite caure en desagradables experiències passades.

Ara més que mai, és quan més tenim que estar tots a l’altura del moment històric que travessa la nostra ciutat. Aprofitem aquestos més de dos mesos d’exposició al públic per millorar entre tots el que veritablement volem que siga la Dénia del segle XXI.