Pla General de Dénia: cap una ciutat Mediterrània del segle XXI

Un dels gran reptes de la nostra ciutat és dotar-se de planejament. El govern municipal ha tingut des del primer moment molt clar que calia un Pla General adaptat al nou cicle, en contraposició a la bombolla immobiliària que va acabar en crisi, i no repetir així els errors del passat.

El treball que ens aquests quasi dos anys hem desenvolupat té com a marc aquest escenari post-crisi. En el qual els objectius van dirigits a un canvi de model d’ocupació del territori, a trencar les dinàmiques de l’urbanisme expansiu i a tornar la mirada cap a la ciutat existent, solucionant el seus problemes.

Amb aquesta visió, el Pla General s’ha centrat en anar perfilant la ciutat que tots i totes volem, un model de ciutat refrendat per la ciutadania en el procés de participació desenvolupat durant la tardor de 2016. El model de ciutat que proposa el Pla és una ciutat Mediterrània, tranquil·la, amb un estil de vida fortament vinculat al seu territori, paisatge i cultura. Una ciutat que potència un model urbà sostenible, amb un ús racional i responsable del sòl, on es limiten els nous desenvolupaments urbans a tancar el nucli urbà i on es prioritza ocupar els espais vacants i implementar estratègies de regeneració urbana.

La proposta de futur que plantegem s’exposarà a la ciutadania en breu. Tot el treball realitzat i la transl·lació d’aquests grans objectius a documents formals es podrà consultar públicament. Aquest procés persegueix la millora de la proposta de Pla General Estructural.

Tenim al nostre abast els principals actius i grans oportunitats pel desenvolupament econòmic futur, fonamentals per a l’èxit del projecte de Dénia com a Ciutat Creativa de la Gastronomia de la UNESCO. El Pla és el full de ruta que dirigirà la nostra ciutat cap a un horitzó a 20 anys, una guia per recuperar els orígens d’una Dénia Mediterrània en el segle XXI.