Otra final para poder salir del descenso

El Dénia Futsal afronta otra final donde está obligado a ganar ante el Cerdanyola FS para no complicarse la permanencia en la Segunda División B. El conjunto groguet espera contar con Álex Pla y Pablo Tarín, jugadores que estaban lesionados. Más complicado lo tiene Mariano Martín-Macho, aunque podría tener minuto. El rival al que se medirán los dianenses es un conjunto que anda situado en la undécima plaza de la clasificación con 13 puntos, seis más que los groguets. Es por ello que los de la Marina Alta no pueden permitir que la distancia se amplié más. Desde el club dianense hacen un llamamiento a la afición para que acuda a ver el partido. Desde la directiva lanzan el mensaje de que la situación no es irreversible, ya que ganando un par de partidos, pueden salir del descenso.