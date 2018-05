El final de las obras de rehabilitación de la lonja de Dénia se retrasa hasta septiembre Aspecto que presenta la antigua lonja de Dénia, con parte del techo cubierto con vidrio. / Tino Calvo Los problemas de cimentación ralentizaron el proyecto, ahora están acabando el techo, y su inauguración podría coincidir con el D*na R. GONZÁLEZ DÉNIA. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:40

Las obras de rehabilitación de la antigua lonja de Dénia, que en junio se cumplirá un año de su inicio, inicialmente debían concluir el próximo mes, pero se van a retrasar. Los trabajos se prolongarán durante todo el verano y la nueva fecha de finalización está fijada ahora septiembre, según reconocieron la edil de Territorio, Maria Josep Ripoll, y el concejal de Cultura, Rafa Carrió.

Los problemas que surgieron al principio de la actuación con la cimentación, ya que se encontraron que era demasiado débil para soportar los pilares previstos en el proyecto, provocaron que se paralizaran, o que quedaran en 'stand by' según el ejecutivo, durante unos meses mientras la dirección de obra y la empresa llegaban a un acuerdo sobre la opción más idónea para salvar ese contratiempo. Esa demora no se ha podido recuperar después y va a repercutir en los plazos de conclusión.

A pesar de ello, Ripoll hizo hincapié en estos momentos las tareas se centran en la cubierta del edificio, que «avanzan a buen ritmo». Su aspecto es uno de los elementos del diseño que más llamará la atención. Antaño había una uralita y ahora el techo será de vidrio y recreará las redes que los pescadores utilizan cuando salen a faenar en el mar. Con ello se pretende rendir homenaje al uso que antes tenía este edificio.

Después solo quedará pavimentar por dentro, finalizar el interior y rematar la parte exterior. Buena parte de esas tareas se llevarán a cabo durante el verano, pues, según confirmó la responsable de Territorio, lo trabajos no se pararán en verano ya que se desarrollan en una zona que no molesta y no entorpece el tráfico.

Este edificio será prácticamente diáfano. En su interior está previsto ubicar un punto de información y espacio expositivo. La intención es que albergue un museo del mar. El concejal de Cultura comentó que probablemente para finales de septiembre se podría inaugurar. De ser así, se podría hacer coincidir con las fechas de la segunda edición del D*na Festival Gastrònomic que se celebra el último fin de semana de ese mes.

La obra que sí concluirá para el verano es el edificio del Carrer Sant Josep, apuntó Rafa Carrió, que remarcó que entra en la recta final. Después se acabará de equipar y se producirá la mudanza, pues en sus dependencias se ubicarán la biblioteca municipal, que en la actualidad se encuentra en la Casa de Cultura, y parte del archivo de Dénia.