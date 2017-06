Las Fiestas Populares de Sant Jaume en Ondara incorporan la 'Nit de Germanor' La edil de Fiestas, Mª Carmen Velázquez, muestra la camiseta. / LP Los actos se celebrarán del 21 al 29 de julio y contarán también una súper pista deslizante que se instalará en la Bajada de la Púrísima R. O. Miércoles, 14 junio 2017, 00:42

Ondara vivirá sus Fiestas Populares de Sant Jaume del 21 al 29 de julio. Unos festejos organizados por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones que contarán por primera vez con la Nit de Germanor de Sant Jaume, el miércoles 26 de julio en la avenida Doctor Fleming, que se cerrará al tráfico para la ocasión, y estará abierta a la participación de todos. Así lo anunció la edil del área, Mª Carmen Velázquez, quien apuntó otra de las novedades: la súper pista deslizante de 60 metros que se instalará el martes 25 de julio en la Bajada de la Purísima, para dotar de más animación al Día de las Quintadas. Además, se celebrará el Gran Prix para peñas y quintadas en la Plaza de Toros el domingo 23 de julio, que sustituye al fútbol-vaca.

Velázquez aprovechó para presentar las nuevas camisetas de Sant Jaume y el resto de productos de merchansing de las fiestas, que se venderán en la Casa de Cultura, al igual que las entradas para el espectáculo taurino del concurso de recortadores.

De nuevo, habrá conciertos en el Moll del Prado, en siete días de las fiestas, de forma previa a las cenas populares (sobre las 20.45 horas). Los conciertos del Rock&Moll contarán con las actuaciones de The Cabriolets (22 julio), Tremp (23 julio), Sïana Soul (24 julio), The Moussers (25 julio), The Police (26 julio), La Mocha (28 julio) y Gin Lemon's (29 julio). Las verbenas correrán a cargo de Capital 90 (21 de julio en el Prado), Scream (22 de julio en la calle Sant Jaume), Euforia (25 de julio en la calle Sant Jaume) y Syberia (27 de julio en el Prado, coincidiendo con la noche del concurso de paellas). La Nit del Rock será el sábado 29 de julio, último día de las fiestas, y contará con los grupos Oques Grasses, Tremenda Jauría, Prozak Group y DJ Escala i Corda. Y se harán también dos disco móviles (24 y 28 de julio).

La edil destacó también los juegos infantiles, acuáticos, talleres, o teatro y las cinco actuaciones de los «bous en carretons».

Además, las Fiestas Populares de Sant Jaume contarán con los actos taurinos, con entradas y suelta de vaquillas, todos los días a las 20.15 horas y también varios días en horario nocturno, en la Plaza de Toros de Ondara. El concurso de recortadores será el domingo 23 de julio, y la exhibición de entradas de toros, con cuatro entradas, será el miércoles 26 de julio. Este programa ha sido gestionado por la Comisión de Toros.

En el apartado deportivo, destacarán las partidas de profesionales de pilota valenciana en el Trinquet (22 y 29 de julio), además del Torneo de Pilota de Sant Jaume. Desde la Concejalía de Fiestas se agradeció el trabajo de la Comisión de Fiestas y de la Comisión de Toros en la organización de los festejos, para que Ondara tenga unas fiestas dignas y para el disfrute de todos.