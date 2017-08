Las fiestas de Loreto de Xàbia dedicarán los desafíos taurinos al malogrado Edu Monfort Las mayoralesas sostienen el cartel de las fiestas en compañía de miembros de la Comissió y el edil de Fiestas, Antonio Miragall. / LP El libro de los festejos recordará al ciclista, a los difuntos José Moya y a Vicente Serrat por sus destacadas trayectorias en la Comissió de Festes J. CORTÉS XÀBIA. Jueves, 17 agosto 2017, 00:33

La nueva edición de las fiestas de la Virgen de Loreto de Xàbia no contará con la presencia de tres personas fundamentales para la Comissió de Festes, los fallecidos Edu Monfort, José Moya y Vicente Serrat. Sin embargo, el presidente de la Comissió de Festes, Juan José García, aseguró que «su desarrollo irá en nombre de estos tres vecinos y que, además, el acontecimiento de bous al carrer, que tendrá lugar el 1 de septiembre a las 23.30 horas, se celebrará bajo el nombre de I Desafío Edu Monfort Gasent, en honor al malogrado ciclista que murió en mayo al ser atropellado en Oliva.

El concejal de Fiestas, Antonio Miragall, junto a Juan José García y José Francisco Erades, presentaron el libro de los Festejos de Duanes de 2017. El acto contó también con la presencia de las dos mayoralesas, Vanessa Grimalt y María Serrat, y de varios miembros de la Comissió de Festes.

La principal novedad de este año en las fiestas en honor a la Virgen de Loreto será el cambio de ubicación de la presentación. En esta ocasión el emplazamiento se trasladará al paseo Jaume I a causa de «las reformas que ha experimentado en los últimos años que lo hacen un lugar más adecuado para este tipo de actos», explicó el presidente.

Otro de los cambios será el nuevo horario del castillo acuático de fuegos artificiales. «Como este año el 8 de septiembre caerá un viernes, el espectáculo pirotécnico se celebrará a la una de la madrugada. De esta forma, los asistentes podrán cenar tranquilamente y llegar a ver el castillo», comentó García.

La actuación de la Comissió de Festes en la que se realizará un recorrido por la música de los años 70', 80' y 90' protagonizará otra de las modificaciones respecto a la programación de las anteriores fiestas de Loreto. La interpretación de las piezas musicales será el 28 de agosto a las 22.30 horas en el paseo Marítimo.

Oferta para todas las edades

El presidente también remarcó el carácter global de la programación de la actual edición. «Es una oferta muy variada y que tiene en cuenta a todo tipo de edades», afirmó. En primer lugar, los festejos de Duanes contarán con una fuerte presencia de actividades deportivas. En este sentido, se organizarán torneos de fútbol sala, pádel, ping-pong, baloncesto y ajedrez. En el aspecto gastronómico, la cata de vinos volverá por cuarto año consecutivo con un incremento de 20 participantes, hasta alcanzar el medio centenar.

El protagonismo de las actividades culturales tampoco pasará desapercibido. El grupo de teatro local Tot Rist ofrecerá un divertido sainete 'La Barraqueta del Nano' el domingo 20 de agosto a las 21.30 horas. García destacó también la presentación del libro 'Treinta mujeres fascinantes en la historia de Valencia' que se celebrará el 29 de agosto a las 19.30 horas en la Biblioteca de Duanes.

Los actos en homenaje a la patrona de los festejos serán, como cada año, una pieza fundamental durante las dos semanas de fiestas. La ofrenda de flores a la Virgen de Loreto se desarrollará el miércoles 6 de agosto a las 20 horas. El día del Santísimo Cristo del Mar, jueves 7 de septiembre, está prevista la Eucaristía a las 19.30 horas y, a continuación, comenzará la procesión por las calles de Duanes.

Al día siguiente, el de la Virgen de Loreto, proseguirá con los actos religiosos. En primer lugar, tendrá lugar al mediodía la misa en honor a la Mare de Déu de Loreto. Le seguirá la procesión en su honor, que empezará a las 20 horas y dará paso al último acto de los festejos de Duanes, el castillo acuático de fuegos artificiales.

Por su parte, el edil de Fiestas, Antonio Miragall remarcó las tragedias que han golpeado a la festividad en los últimos dos años, como «el incendio de la Granadella y la pérdida de los tres vecinos de la Comissió». Sin embargo, el concejal hizo un llamamiento a la recuperación con acontecimientos como las fiestas de Loreto.

Por último, Miragall incidió en la importancia del 'baret dels bous' como un atractivo principal para todos los visitantes.