Fiamma Benítez y Gema Soliveres estarán en la primera fase del Campeonato de España

La comarca de la Marina Alta contará con representación en la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femeninas. La xabiera Gema Soliveres participará con la de categoría Sub 18. Mientras que Fiamma Benítez, jugadora del conjunto EM FB Dénia infantil A, ha sido convocada por el seleccionador valenciano, Andrés Menchero, para estar en el combinado valenciano Sub 16. Gema Soliveres está cuajando una buena temporada con su equipo, el Valencia Féminas. Un trabajo que no ha pasado desapercibido para el seleccionador valenciano, Santiago Triguero.

Ambas jugadoras deberán de presentarse mañana para iniciar la concentración de cara a esta competición nacional. La fase se celebrará a lo largo de este fin de semana en el campo El Cano de Llíria, donde se darán cita las selecciones de la Comunitat Valenciana, Aragón, Galicia y País Vasco.

Fiamma Benítez afrontará el primer encuentro de esta fase del Campeonato de España el sábado, a las 10.15 horas. El combinado valenciano se enfrentará a la selección de Aragón. Por su parte, la xabiera Gema Soliveres, jugará ante este mismo rival pero en categoría Sub 18, a las 12.15 horas.

El segundo de los enfrentamientos de las dos selecciones valenciana serán el domingo ante la selecciones de Galicia. La Sub 16 jugará a a las 10.15 horas, mientras que el equipo de la Sub 18 disputará su encuentro a las 12.15 horas.