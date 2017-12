La Feria de Navidad inunda el casco antiguo de Calp hasta el domingo La villa del Penyal ofrece un intenso programa de actos hasta enero que incluye una pista de hielo sintético para patinar en la plaza Mayor REDACCIÓN CALP. Jueves, 7 diciembre 2017, 00:18

La villa de Calp se prepara para vivir unas intensas fiestas repleta de actos. Desde ayer y hasta el próximo domingo el casco antiguo alberga la V Feria de Navidad, un evento que nació con la intención de revitalizar la zona más antigua del municipio y que, poco a poco, se ha convertido en una feria de carácter participativo en la que se involucran los comercios y asociaciones locales y que se complementa con organización y recreación de ambientes navideños.

La feria está amenizada con actuaciones culturales, música y animación, talleres y colchonetas infantiles, trovadores y malabaristas, sorteos y la caseta de Papa Noel, donde los niños pueden depositar sus cartas. Y habrá una exposición de belenes hasta enero.

Otra novedad para este mes es la instalación en la plaza Mayor de una pista de hielo sintético para patinar. Esta iniciativa es gratuita y estará en marcha hasta el 7 del próximo mes. Los fines de semana está prevista animación infantil y la Comisión de Fiestas 2018 y las capitanías mora y cristiana gestionarán el servicio de bar en el Kiosco de la plaza Mayor.

Además, el próximo miércoles se inaugurará la ruta de escaparates navideños.

A todo ello se suma la programación cultural específica de estas fechas, como la retransmisión de 'El Cascanueces' desde The Royal Ópera House de Londres, la representación de ballet 'The best of Tchaikovski' a cargo del ballet ruso de Anna Ivanova o los conciertos navideños de la Unión Musical Calp-Ifach, la Coral Ifach, el Grup de Cant i Corda Ponoig de Polop y la Rondalla de Calp

Y para culminar la programación, el 27 de diciembre se celebrará el Día del paje, el 28 de diciembre tendrá lugar la San Silvestre, y el viernes 5 de enero llegará la esperada la Cabalgata de Reyes.