La falta de planificación del ejecutivo de Dénia le obliga a hacer ajustes en la estación de buses Tres autobuses que operan con las grandes capitales realizando la parada en el exterior de la nueva estación, mientras los de la comarca están en el interior. / R. González Los operarios trabajan en las obras que debe hacer el Ayuntamiento y que no están acabadas aún pese a que la terminal abrió el pasado lunes R. GONZÁLEZ DÉNIA. Jueves, 10 mayo 2018, 00:11

La nueva estación de autobuses que se puso en marcha el lunes todavía no está acabada de rematar, al menos en algunos aspectos complementarios. La falta de planificación del ejecutivo local le obliga a tener que hacer ajustes, lo que está generando numerosas críticas de vecinos y usuarios.

Los operarios trabajan en actuaciones pendientes o derivadas de los cambios que se están realizando con respecto a la previsión inicial. Unas obras que no estaban incluidas en el proyecto y que le corresponden al ayuntamiento.

La edil de Territorio, Maria Josep Ripoll, comentó ayer que el consistorio ha recepcionado la nueva terminal porque la empresa ha ejecutado lo que estaba contemplado en el proyecto y «todo está correcto». La concejal aclaró que querían ponerla en marcha para ver las necesidades, hacer los ajustes y terminar de rematar. Según dijo, ahora lo que queda y se está haciendo son «temas accesorios» y que son competencia municipal.

En ese sentido, Ripoll comentó que se están acabando las obras relativas a la colocación de señalización y que se prevé colocar un cristal detrás de los bancos a modo de marquesina. De hecho, varios operarios estaban ayer trabajando allí. Por la mañana se encargaron de pintar de azul las dos plazas de aparcamiento para personas con discapacidad que se han habilitado en la parte exterior, justo al lado de donde ahora hacen la parada los autobuses de mayor tamaño que conectan con las grandes capitales. También se puso la señal vertical.

Asimismo, también se colocó la información relativa a las rutas de los autocares al Hospital de Dénia, al Montgó y a la Pedrera. Los datos relativos a los largos trayecto están junto a la taquilla, mientras que los conductores de los autocares que dan servicio a la comarca se encargan de proporcionar la información sobre los viajes de su compañía.

Maria Josep Ripoll subrayó que la nueva estación provisional «funciona con relativa normalidad» y que se están llevando a cabo los ajustes necesarios que han detectado con su puesta en marcha. La edil lamentó las «críticas demasiado ácidas» que sobre esta infraestructura están lanzando los ciudadanos. Según señaló, son muchos los que hacen sugerencias y propuestas al considerar que es demasiado pequeña o que no está bien hecha, pero que irán viendo si se necesita algún cambio. De ser así se estudiará.

Los vecinos y usuarios, en cambio, no fueron tan suaves con su calificativos. En los pocos días desde la puesta en marcha de la terminal, los comentarios negativos no han cesado. Mantienen sus calificativos de «chapuza», «vergüenza» y «porquería». Muchos de los que ayer utilizaron esas instalaciones insistieron en que son demasiado pequeñas para una ciudad turística como Dénia y que no es concebible que los vehículos de mayor tamaño tengan que hacer la parada fuera del recinto, en un espacio que antes se destinaba a taxis pero que se ha tenido que habilitar para ese nuevo cometido.

En cuanto a su diseño, algunos remarcaron que, aunque el emplazamiento les parece bien, el espacio es «muy mal aprovechado». A su juicio, la planificación no ha sido correcta y se mostraron sorprendidos de que ya se hubiera abierto pese a que todavía se estaban llevando a cabo obras.

Hubo incluso quien tildó la terminal de «churro» y apuntó que «solo tenían que haber ido a Gandia y copiar el modelo de allí». Y aprovecharon para recordar que desde hacía tiempo mucha gente había avisado de que era pequeña y que podrían haber rectificado entonces.

A otros les llamó la atención que los autobuses que conectan con las capitales y hacer recorridos más largos no solo hagan la parada fuera sino que por la noche no se queden dentro. La impresión que dan es que todos los andenes del interior están copados por las compañías que ofrecen servicio en la ciudad y en la comarca. Al respecto la concejal reconoció que no se ha confeccionado un reglamento de uso.

El único aspecto positivo que remarcaron los usuarios es que al menos estas instalaciones disponen de aseos, algo que no sucedía en las de Arxiduc Carles.