Estrela presenta su proyecto para el Dénia si la reeligen como presidenta Gema Estrela, presidenta del Dénia, junto a miembros de su directiva. / LP El director deportivo sería Tano Berto, quien confirmó la llegada de cuatro nuevos jugadores, en caso de ganar, para reforzar la plantilla JAVIER ZAMORA Martes, 13 junio 2017, 00:30

La candidata a la presidencia del CD Dénia, Gema Estrela, presentó en público a sus compañeros de junta y expuso el proyecto que realizará en caso de ser reelegida como presidenta del club groguet. También dio a conocer a la gente que le acompaña en su directiva. En el puesto de vicepresidente estaría Antonio Martí; como secretario, Javier Llull; y en tesorería, Marta.

Junto a ellos figuran aparecen otros que ya han estado codo con codo con Estrela, como son José Ronda, Miguel Ángel Ribes, Xus Catalá y Luigi. Una de las incorporaciones es la de Tony Woodward.

La parcela deportiva estaría dirigida por Tano Berto, que dispone del dúo Juan Carlos Signes y Miguel Ángel Martínez como técnicos del primer equipo. Para llevar al Juvenil de Liga Nacional se cuenta con Kiko Lacasa, aunque no es seguro ya que, si decide prolongar su etapa como jugador, ese puesto sería ocupado por Manuel Guijarro. En el Juvenil B se seguiría contando con Agustín González.

En el aspecto social, Gema Estrela comentó que está segura que con las nuevas incorporaciones realizadas en su equipo de trabajo, se podrá hacer crecer el club. Confía plenamente en que puedan llegar dinero a través de las empresas colaboradoras. Estrela señaló que «una de las cosas que más me ha animado a presentarme ha sido el apoyo que he recibido por parte de muchos socios. Vamos a trabajar por ellos y no les defraudaremos».

En cuanto a la parcela deportiva, fue Tano Bertó quién desgranó el programa de futuro. Además de dar a conocer a los técnicos de cada uno de los equipos explicó que se cuenta con una plantilla de 21 jugadores. Según Bertó, la mayoría de ellos son futbolistas que la pasada temporada ya defendieron la elástica grogueta. El futurible director deportivo explicó que el técnico dianense ha solicitado la salida de tres o cuatro jugadores y también confirmó que ya se está negociando cuatro nuevas incorporaciones.

Dos de los nuevos futbolistas militaron la pasada campaña en Tercera División, mientras que los otros dos están disputando el play off de ascenso a Tercera. Además, dos juveniles se incorporarán a la primera plantilla desde el comienzo de temporada. El resto que son 12 que acaban su etapa de juveniles serán cedidos a otros equipos de la comarca y se les hará un seguimiento para una posible repesca por el CD Dénia.

La sección de fútbol sala estará dirigida por Arsenio Palenzuela, árbitro internacional de fútbol sala. Palenzuela comentó que su intención es que siga el grueso de los jugadores locales de la temporada pasada. Anunció que confía plenamente en el trabajo que ha realizado Javi Arnau, por lo que sería el técnico elegido. A este respecto, Gema Estrela manifestó que la sección de fútbol sala no desaparecerá.

Estrela y Tano Bertó dejaron claro que el proyecto deportivo va de la mano del tema económico. Se reconoció que la temporada pasada se acabó con un ligero déficit por lo que apostarán por «tener coherencia a la hora de forma la plantilla». La candidata a la presidencia aseguró que hay dinero para los cuatro fichajes y que «sólo falta ajustar al resto de jugadores». Estrela invitó a los socios a acudir a la asamblea que se celebrará el jueves 15.