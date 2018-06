'Les Estisoradores' de Benissa, tema de estudio universitario Los ediles y representantes de la UA durante la presentación. / LP El proyecto será un tema de debate en uno de los cursos de verano 'Rafael Altamira' que se ofrecerán de 9 al 20 de julio en la localidad R. B. BENISSA. Miércoles, 6 junio 2018, 23:55

Las Estisoradores de Benissa, el proyecto transversal que continúa mostrando su potencial como valor para relacionarlo con la Igualdad y con la historia del municipio, centrará el curso 'Coeducación: Cambios sociales e identidad de Género en el aula' de los Cursos de Verano 'Rafael Altamira' que la Universidad de Alicante (UA) ofrece para la sede del municipio benissero.

No será el único curso relacionado con la temática de igualdad. Desde la Sede Universitaria quieren que tanto Benissa como el estamento académico tengan el sello de la paridad. Por ello también ofrecerán un segundo curso que abordará esta misma materia: 'La perspectiva de género en las aulas de educación secundaria'. Para la responsable de este departamento en el Ayuntamiento, Belén Ivars, «la igualdad es un tema que el Ayuntamiento tiene muy claro que ha de seguir impulsando». Los otros dos cursos que ofrecerá este verano la Seu Universitaria serán 'Geografía Social: Cartografía colaborativa e innovación docente' y 'L'Autoaprenentatge com a recurs per al professorat de Valencià (II)' .

También plantean un notable interés según Eva Valero directora del Secretariado de Sedes Universitarias, quien apunta que «el curso de geografía social ayudará a reflexionar sobre la gestión del territorio, algo visto con el reciente Pativel».

La programación educativa, queque se desarrollará desde el 9 hasta el 20 de julio, se complementa con una amplia oferta cultural que, según el edil de Cultura, Manuel Juan «ayudará a generar un buen ambiente, com conciertos de música o el ciclo de 'Llavadors Poètics', aprovechando los espacios singulares de Benissa».