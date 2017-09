ESTEM TREBALLANT EN AIXÒ, EN ALLÒ I EN LO ALTRE…

Decía Vicent Grimalt en campaña electoral que había que arreglar “esas pequeñas cosas los 365 días del año”. Imaginamos que no lo tendrá como oración de cabecera estos dos años de legislatura, pues a los ¿hechos? nos remitimos de todo cuanto está pasando en la ciudad.

Hablaba de la limpieza, la reposición de arbolado, mantenimiento de jardines… “pequeñas cosas” que incrementan la calidad de vida de la ciudadanía.

No sabemos si lo de la limpieza sería por las playas de Dénia. Desde luego que este verano ha dejado mucho que desear y no es una cuestión que diga el PP, es que lo han dicho no sólo la mayor parte de los ciudadanos, si no también, de quienes nos han visitado en esta época del año. Las fotos en las redes han dado muestra de la dejadez y falta de “trellat” a la hora de trabajar por parte del concejal responsable. Que aunque sea socio de Grimalt, es el equipo de gobierno quien lo ha consentido. Increíble pero cierto.

Más increíble han sido los cambios de ubicación de los contenedores. Sin saber muy bien por qué, de la mañana a la noche, se realiza un cambio generalizado de los mismos por toda Dénia. Contenedores que no molestaban, vemos como ahora ocupan varias plazas de aparcamiento (por ejemplo en Patricio Ferrándiz) debe ser como tenemos tantas plazas de sobra… En definitiva, cabreo generalizado de los ciudadanos y en algunos pocos casos, cambios de contenedores por las quejas vecinales. Sólo unos pocos han tenido esa suerte.

Y si continuamos con cosas increíbles, veremos aquello tan cacareado de “el PP nos ha dejado sin un duro” y resulta que vemos que hay dinero para lo que les interesa… ¿por ejemplo? La aprobación de un estudio de opinión social sobre el cierre de Marqués de Campo por importe de 12.810 euros más IVA de 2.690 euros; estudio de orientación diseño de proyecto de peatonalización de dicha calle por 14.876 euros más 3.123,96 euros de IVA; los casi 200.000 euros en contrataciones externas para elaborar el Plan General (cuando en campaña nos vendían que lo podían realizar los propios técnicos del ayuntamiento); …

Cuestiones estas, y muchas más, que se han ido aprobando en las Juntas de Gobierno Local a las que sólo asisten el equipo de gobierno y que dicho sea de paso, ya no trasladan a los ciudadanos como se realizaba desde hace muchos años en el ayuntamiento. Ahora, búsquese usted la vida en la web municipal si quiere verlo (y si tiene la suerte de encontrarlo) pero eso de pasar todo el resumen a los diferentes medios de comunicación, pues como que no. Sólo lo que les interesa.

Y eso que nos venden transparencia, buen gobierno, ayuntamiento de puertas abiertas al ciudadano… este último caso es poco probable en la figura de la concejala de Territorio, donde nos acabamos de enterar que sólo recibe un día a la semana al ciudadano de a pie. Los martes, sin ir más lejos. Pues nada, a ver si usted tiene suerte y le recibe antes de las fiestas de Navidad.

Ejecutiva Partido Popular

Dénia.