La colosal chapuza de la estación de autobuses de Dénia ha provocado una crisis de gobierno en su último año de legislatura, la cual se estaba desarrollando según la receta del especialista, una pastillita de inmovilismo acompañado de gastronomía, otra de subida histórica de impuestos y, finalmente, un antidepresivo en forma de proyectos inaugurales del heredado plan confianza.

Los proyectos se licitaron en noviembre del pasado año, pero sabedores de la poca memoria del personal, decidieron demorarlo para hacerse un goteo de fotos preelectorales. De todos los proyectos del plan sólo uno fue modificado completamente, y menudo cambio, una perla del despropósito que ha llevado a Compromís a pedir perdón, aunque recordándonos que la responsabilidad es del otro.

Acusaciones y nervios ante situación tan crítica, digno escenario para el Señor Lobo de 'Pulp Fiction', un solucionador de problemas cuya virtud es la lógica, pero manteniendo la calma y una racionalidad contrarias al estresado liderazgo.

Como si fuera una nueva entrega de Tarantino, me puse a pensar en el empacho autobusero, y en el Plan General con la intermodal bien pintadita, pero mientras tanto, los grandes no caben, y antes de empezar a levantar bordillos y volver a gastar dinero público, lo mejor sería encontrar un desenlace más práctico y efectivo, a lo que me hubiese gustado añadir como el chulo de Harvey Keitel, «y cuando esto acabe, si se portan bien les daré un caramelito».

En primer lugar debemos diferenciar entre parar y estacionar, y si no pueden hacer lo segundo nos tendremos que conformar con lo primero, porque aquí no ha pasado nada. Los autobuses más voluminosos harán noche en la estupenda estación de Balearia, las coordinaremos, con la ventaja que supone hacer dos inauguraciones en vez de una, y es que el Señor Lobo es infalible.

Lo que de momento no tiene solución es la indecente gestión del patrimonio municipal, porque han sacrificado un solar valorado en más de cinco millones de euros para colocar dos contenedores y unos andenes para la guagua, ¡imperdonable!