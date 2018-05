VEN A LA ESCUELA DE CALOR

Yo no sé si es el calor que tuvimos al principio de mayo o son los tiempos, pero andamos todos un poco exaltados por Dénia. O igual es que nos sobran razones. Es más, me debatía entre tres temas distintos para esta columna, así que voy a hablarles de los tres antes de que llegue de verdad el verano y me ponga a escribir sobre el sexo de los ángeles para no perjudicar al Turismo, que es en realidad de lo que va esto.

Primera cuestión: ¿de verdad no ha dado tiempo a realizar los trámites burocráticos pertinentes para poner en marcha la escuela de verano? Es verdad que hay muchas actividades públicas y privadas en la ciudad, pero los padres nos dábamos de bofetadas por obtener una plaza aquí. Así de bien funcionaba. Claro que nos apañaremos las familias, siempre lo hacemos, pero el trastorno que va a causar es importante, sobre todo a las familias más humildes y que aprovechan el aumento de puestos de trabajo en temporada alta para sacar un extra. Ahora, lo que iba a ser lluvia de mayo se ha quedado en jarrón de agua fría. Aunque quizá este verano tampoco haya tanto trabajo, al menos en el centro de Dénia, porque...

Segundo tema: Los comerciantes de las zonas afectadas por obras que comienzan ahora están que trinan. Y quizá no deberían ser los únicos. En el centro de Dénia, guste o no, entre el 40 y el 50% de la facturación se concentra en mes y medio: julio y hasta el 20 de agosto.

Obvia decir que son obras necesarias que mejorarán la imagen de la ciudad, pero hacerlas coincidir con el verano sin haber avisado previamente a los comercios puede resultar mortal para el sector. ¡Ojalá se pudiera desestacionalizar el Turismo! Lo que nos lleva al...

Tercer asunto: quizá el turismo de cruceros sea una de las respuestas, pero de momento expectativas 1 - realidad 0. Podemos maravillarnos con el megayate de superlujo que ha visitado Dénia, pero no es muy diferente de un autobús lleno de ricos (94 pasajeros eran), aunque, eso sí, iban a hacia una estación mucho más equipada. Y con más sombra.