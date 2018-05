Un escape de gas en Dénia obliga a los vecinos a confinarse Los bomberos intentan detener el escape de gas. / CPB El incidente se produjo cuando unos obreros golpearon si querer una tubería que pasa por el cruce entre la calle Sertorio y Lepanto R. D. DÉNIA. Jueves, 3 mayo 2018, 00:35

El Los vecinos de la calle Sertorio en el cruce con la calle Lepanto tuvieron que confinarse en sus casas ayer por la tarde por un incidente en una obra que provocó un escape de gas en la zona. El suceso tuvo lugar alrededor de las 18.30 horas cuando unos operarios que se encontraban realizando una actuación en dicho punto de la ciudad provocaron una rotura en una tubería de gas que pasa por la calle Sertorio, por lo que empezó a salir el fluido.

Los operarios se pusieron en contacto rápidamente con la Policía Local que, a su vez avisó al parque comarcal de bomberos de Dénia. Pocos minutos después, alrededor de las 18.55 horas, llegó una dotación formada por dos vehículos, uno de primera salida y otro de mando de jefatura; y procedieron a acordonar la zona y cortar el tráfico en ambas calles, alrededor de 25 metros. Según varios testigos, a los pocos minutos del incidente el olor a gas «era muy fuerte». Una vecina que llegaba a su casa pocos minutos después del suceso, explicó que al girar en la esquina de la calle Lepanto notó un «hedor a gas que no me dejaba respirar bien y me obligó a taparme la nariz», de hecho, indicó, «los obreros que estaban trabajando, llevaban todos la cara tapada».

Otra de las personas que vive en la calle Lepanto aseguró «sentir miedo» cuando llegó de hacer unas compras «porque mi madre estaba en casa sola y pensaba que había pasado algo grave, aunque los bomberos y los obreros nos han tranquilizado la decirnos que no era grave». Los agentes de la Policía Local ha avisado a los vecinos y les ha recomendado que se quedasen en sus casas con las ventanas cerradas, incluso el dueño de un bar situado a pocos metros del lugar del incidente ha tenido que cerrar su negocio "para evitar peligros".

Tras comprobar la gravedad de la fuga y cerciorarse de que no había peligros, han iniciado el sellado de la tubería con la técnica del termosellado.