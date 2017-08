Eric Sos se proclama vencedor de la XXIX edición del trofeo de ajedrez Villa de Xàbia J. ZAMORA XÀBIA. Jueves, 31 agosto 2017, 00:15

Eric Sos, perteneciente al Club Ajedrez Paterna consiguió llevarse el título de campeón del XXIX Torneo de Ajedrez Villa de Xàbia, al sumar 6,5 puntos de los 7 posibles. Este joven maestro internacional mostró en cada tablero sus conocimientos y tuvo la entereza de ir sumando puntos en cada de una de las partidas que disputó.

En esta cita, que se ha convertido en una de las clásicas del calendario valenciano, se dieron cita 90 jugadores entre las categorías absoluta y escolar. El nivel de los jugadores fue muy alto, hubo once titulados entre grandes maestros, maestros internacionales y maestros de la Fide. En categoría absoluta, Eric Sos se impuso por delante de Antonio Granero y de Slobodan Kovacevic. El mejor comarcal fue Luis Vallalta y el local, Manolo González. En la categoría Sub 16 venció Nerea Pastor; en Sub 14, Guillermo Lagunas; en Sub 12, Miguel Asins; en Sub 10, Víctor Tudela; y en Sub 8, Marcos Muñoz.