El equipo del Dénia Futsal viaja hasta Sant Cugat del Vallés como favorito

La tercera jornada de liga en el grupo III de Segunda División B deja un duelo entre el Olímpyc Floresta y el Dénia Futsal, que se jugará a las 18 horas en el pabellón de la Floresta.

El gran favorito es el conjunto dianense ya que se mide a un rival que aún no sabe lo que es puntuar tras dos jornadas de liga. Pese a que parten con la condición de ser mejor equipo que su rival, su técnico, Juanma Bermejillo, he pedido a sus chicos máxima concentración. No quiere exceso de confianza ni nada que se le parezca. Necesita que el equipo esté al cien por cien y de esta forma sacar un partido vital.

El técnico argentino tiene la única baja de Jorge Caballero, con una microrotura en el isquio y no ha entrado en la convocatoria.

En las filas del conjunto catalán se quiere dar la primera alegría de la temporada. El Olímpyc Floresta es un equipo con importante renovación respecto a la plantilla anterior. Han reforzado el equipo con la llegada de Marc Espadá (Cerdanyola), el nipón, Yuya Iwata y Marc Ventura (Barceloneta). A estos se unen las incorporaciones del filial de Pol Cuirán, Joan Ferrer, Guille Munté, Xavi Martín, Nicasio Piazza y Arnau Altet.