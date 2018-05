«El empresario debe conocer las nuevas tecnologías, actualizarse o desaparecer» Ángel Vives Cano, en la reunión del pleno de la Cámara de Comercio de Alicante, celebrada esta semana. / LP Los objetivos del nuevo responsable de la entidad son comarcalizarla, modernizar el sector y reforzar la figura de la mujer emprendedora Ángel Vives Cano Delegado de la Cámara de Comercio en Dénia B. ORTOLÀ DÉNIA. Miércoles, 23 mayo 2018, 00:40

El empresario Ángel Vives Cano acaba de ser nombrado nuevo delegado de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante en Dénia. Vives releva en el cargo al hasta ahora responsable de esta entidad en la capital de la comarca, José Antonio Sánchez. Por delante tiene un mandato de cuatro años para poner en marcha su proyecto en el que pretende, entre otras, crear sinergías de trabajo entre la zona costera y la de interior de la comarca.

-Sustituye a José Antonio Sánchez en el cargo, ¿con qué se queda de su mandato?

-Hay que agradecerle su dedicación al Vivero de Empresas en Dénia y lo cercano que ha sido con todos los miembros de la Cámara. También hay que destacar el trabajo que hizo para la integración que ha tenido la Cámara, tanto en Dénia como en la Marina Alta.

-¿Cuales serán sus líneas de trabajo durante su mandato?

-Quiero dar un enfoque relacionado con las nuevas tecnologías. Estoy interesado en crear un aula para que asistan los empresarios a formarse y que sepan, por ejemplo, gestionar su empresa desde el móvil. Creo que es muy importante, hay que actualizarse o desaparecer. Otra de las propuestas que tengo en mente es trabajar por la comarcalización de la Cámara, acercarse al interior de la comarca a través de emprendedurismo, Creama o el Círculo de Empresarios. La zona del interior nos ofrece con sus paisajes el complemento idóneo para el turismo de costa; para reforzar uno, es esencial dinamizar el otro. También quiero que se refuerce la figura de la mujer empresaria en la comarca, fomentar una serie de políticas con las que se impulse su papel en el día a día.

-¿Ya tiene pensados algunos nombres para desarrollar este proyecto?

-Quiero crear un equipo en el que estén mujeres significativas de la comarca. Hay muchas con sobrada experiencia, incluso algunas que han venido de fuera, han creado su empresa se han integrado perfectamente en Dénia, ayudando al desarrollo económico de la zona. Su talento no se puede dejar al margen.

-¿Contará también con el sector político?

-Por supuesto, vamos a colaborar con el Ayuntamiento de Dénia en todo aquello que necesite, además de intentar proponer algunas iniciativas que pueden surgir del mundo empresarial.

-Y hablando de la clase política, ¿cómo ve la situación actual de Dénia?

-Veo una cierta parálisis. Creo que hace falta un poco más de dinamismo. Dénia es una ciudad excepcional con una serie de atractivos naturales, gastronómicos y culturales, sobre todo para una persona que viene de Benidorm como yo; esto es el paraíso terrenal. Pero le falta un poco de dinamismo. Actualmente Xàbia está teniendo un boom tremendo y sin embargo Dénia está un poco paralizada. Hay que intentar cambiar esa tendencia.

-¿Cómo se puede potenciar?

-Existen pocas plazas hoteleras en la ciudad si lo comparas con el entorno. Además, los hoteles son pequeños. Hay que potenciarlo este sector para equipararlo al trabajo que se ha hecho en el sector de la hostelería, que hoy por hoy, mueve la economía de la ciudad junto al turismo residencial. Pero también hay que trabajar mirando hacia el interior de la comarca. Es indispensable crear sinergías. Esta zona le da a la costa una carga cultural, paisajística, de arraigo y tradición totalmente necesaria. No se puede secuestrar a un turista 15 días en la playa, necesita moverse, ver cosas. Por ello, hay que mantener el entorno rural, fomentar su agricultura, porque eso beneficia a la costa y a todos.

-¿Cree que el interior de la comarca ha sido el gran olvidado?

-Efectivamente. Casi siempre se habla de los problemas de la costa, pero nunca se habla de lo que se tiene en el interior de la Marina Alta, que nos da una sinergía con la costa para mantener un turismo de calidad en la comarca, que en otros sitios no tienen. El visitante vienen buscando algo más que sol y playa, y eso nos lo dan los pueblos del interior. Sin embargo no se les está ayudando como se debería. En la Vall de Pop, donde soy presidente de los empresarios (Atevap), lo llevamos reclamando desde hace años.

-¿Cómo puede ayudar la Cámara de Comercio a mejorar esta situación?

-Existen planes como por ejemplo el programa 'Municipios con Estilo de Vida Mediterráneo', de carácter internacional y que ha adoptado la Cámara con el objetivo de difundir los valores de la Dieta Mediterránea. Este proyecto se puede asociar a la agricultura de interior y a su vez, aprovechar para relacionarlo con el de Dénia Ciudad Creativa de la Gastronomía. También se puede dar importancia a los paisajes que se consiguen con la agricultura, bancales trabajados que marcan la imagen de la comarca y que es un atractivo para muchos turistas.

-Da la sensación de que la comarca ha vivido demasiado tiempo del turismo, ¿se pueden buscar alternativas que sean también viables?

-Se puede vivir de otras cosas, pero necesitan ayuda. Por ejemplo, la agricultura vive momentos difíciles con el problema de la Xylella, habría que hacer más esfuerzos para intentar dar soluciones que favorezcan al productor. También hay que concienciar al consumo de productos kilómetro cero: más frescos, autóctonos y que dan puestos de trabajo a los agricultores. En la Vall de Pop tenemos vinos e intentamos concienciar de que en el interior de la Marina Alta existe un producto de calidad, que está consiguiendo premios en todos los certámenes nacionales e internacionales. Pero parece que cómo lo tenemos aquí, prefieren irse a buscar un Rioja. El santo, cuanto más lejos, más milagroso.

-¿Dónde le gustaría que estuviese la Cámara de Comercio dentro de cuatro años?

-Me gustaría estar en una comarca comunicada, tanto por las nuevas tecnologías, impulsadas desde la Cámara de Comercio con el aula que vamos a potenciar, como por infraestructuras, una asignatura pendiente e histórica. Creo que debemos dar una imagen de la Marina Alta hacia el exterior de una zona moderna y avanzada que no olvida y respeta su pasado; ese carácter que nos ha hecho llegar hasta donde estamos.

-Infraestructuras, una de las reivindicaciones históricas, ¿la Cámara de Comercio se suma a ellas?

-Por supuesto, siempre estaremos al lado del Círculo de Empresarios y todas las reivindicaciones que se den para poder conseguir finalmente el tren. Aunque hay que tener claro que el ferrocarril no puede llegar a todos los pueblos. Hay que ser generosos y no pelearnos entre nosotros por decidir dónde parará o dónde llegará. Hay que tener estas discusiones en casa y que no trasciendan porque de puertas hacía afuera damos la imagen de que no nos aclaramos entre nosotros.

-¿Qué le diría a los jóvenes que se están pesando si entrar o no en el mundo empresarial?

-Que venga al Vivero de Comercio en Dénia donde tienen unas subvenciones para poder formarse, montar su empresa y conectar con otras jóvenes empresas.