El Ejecutivo de Xàbia traslada al Consell de Cultura la situación del Auditorio

El alcalde de Xàbia, José Chulvi y el concejal de Cultura Quico Moragues participaron en el Consell de Cultura del municipio para informar sobre el estado de las obras del Auditorio, así como del proyecto del Central Cinema.

Del primero, los ediles volvieron a manifestar su intención de no ceder ni un palmo las condiciones acordadas con la empresa adjudicataria para la construcción del futuro Teatro-Auditorio. Según el Moragues «se contrató siguiendo escrupulosamente la Ley de Contratos y con todas las garantías legales y técnicas». El responsable de Cultura tachó de falsedad que «se trate de una baja temeraria porque ese no es un hecho opinable, sino un baremo técnico que en este caso no se da».

Moragues aseguró que el ejecutivo ofreció el proyecto en 3,3 millones de euros y la empresa «libremente, se ofreció a hacerlo por 2,4 millones». Por ello el edil aseguró que velarán para que se cumpla el pacto y «ni pondremos más dinero ni aceptaremos que nos rebajen la calidad de una instalación que Xàbia espera con ilusión desde hace muchos años». A pesar de los contratiempos que está sufriendo el proyecto, el alcalde xabiero se mostró optimista, «será una realidad y para eso vamos a utilizar todos los recursos que la ley y la Administración ponen a nuestro alcance».

Otro de los temas que se abordó en la reunión fue el del Central Cinema. Los ediles explicaron que el consistorio va a habilitar una partida de 61.000 euros para la redacción del proyecto de rehabilitación del Central Cinema. Según Moragues, «este es el primer paso para convertirlo en una sala cultural polivalente, viva, para diferentes públicos y para dar respuesta a las necesidades de los colectivos y asociaciones».

Se prevé la creación de una sala abierta en la planta baja que pueda albergar conciertos, cine, pequeños espectáculos teatrales, etc. y salas en la segunda planta para talleres, reuniones y ensayos. La licitación de la obra está supeditada a la redacción del proyecto, indicaron.

Moragues y Chulvi también hablaron de empisado del Riurau d'Arnauda y la instalación de la trilladora de 'pansa' para potenciar este espacio singular ubicado en el Parque Montaner. Intervenciones valorada en unos 170.000 euros y que «arrancará en breve mejorando el atractivo del riurau».