El Ejecutivo se niega a atender la petición de los vecinos y no exigirá al Consell que pare las obras Un momento del pleno en el que el público pregunta al equipo de gobierno de Dénia sobre las obras en la calle La Mar. / Tino Calvo PSPV y Compromís de Dénia rechazan también las reclamaciones de la oposición de detener en verano los trabajos en la calle La Mar R. GONZÁLEZ DÉNIA. Jueves, 31 mayo 2018, 00:20

Un no alto y claro. Esa fue la respuesta del gobierno de Dénia a empresarios y vecinos de la calle La Mar cuando le pidieron que negociase con la Generalitat que se paralicen las obras en la calle durante el verano para evitar terribles efectos en los comercios en la época de más negocio. La edil de Territorio, Maria Josep Ripoll, aseguró con rotundidad que no lo iba a hacer para no poner en peligro la subvención del antiguo Plan Confianza con el que se sufraga esa actuación.

El público asistente se quedó perplejo ante la rotundidad con la que se expresó el ejecutivo, que está formado por PSPV y Compromís. Y el asombro entre los empresarios creció cuando descubrieron que la caducidad de ese plan era en junio de 2019, cuando «siempre nos han dicho que era hasta el 31 de diciembre de este año». Al conocer esa fecha diferente todavía entendían menos la negativa a mediar con el gobierno autonómico ya que las obras, que han empezado recientemente, tienen un plazo de ejecución de cinco meses, por lo que se hubieran acometido al acabar el periodo estival tendrían tiempo de sobra para terminarlas y no se perjudicaría a los comercios, según sus cálculos.

Pero vecinos y comerciantes que se toparon con un muro en esta cuestión. Antes del turno de palabra del público, el Partido Popular presentó un moción para instar ala conselleria a que paralizara las obras no iniciadas, como la plaza Arxiduc Carles, o la que hace poco que está en marcha en calle La Mar durante los meses de verano con el fin de que «no se resienta más la economía del sector servicios de la ciudad».

Álex Rodenkirchen (Podemos) mostró su respaldo al PP y recordó que su formación ya había pedido el pasado año que las obras se suspendiesen en verano. Y Pepa Font (Gent de Dénia-Centre Unificat) incidió en que estaba de acuerdo en un parón durante julio y agosto y que, si se le explicaba bien, la conselleria entendería los motivos y estudiaría la posibilidad de ampliar el plazo.

Sin embargo, socialistas y valencianistas frenaron la posibilidad de debatir el tema al rechazar la urgencia de la moción. Eso no evitó que en otros momentos del pleno volviera a surgir el debate en torno a este tema. Por un lado, Sergio Benito (Ciudadanos) recordó que las obras del Plan Confianza son de hace años y se han tenido que llevar a cabo justo ahora que van a causar la «ruina» a los negocios.

Pepa Font aprovechó su turno de ruegos y preguntas para recalcar que estos trabajos en verano van a provocar un «gran perjuicio», colapsarán la ciudad y «afectarán gravemente» a la imagen de Dénia.

Otro aspecto que centró el debate ayer fue la petición a la Generalitat para que prorrogue el documento de alcance por un año para que no caduque el proceso ambiental y tener tiempo de aprobar definitivamente el Plan General Estructural (PGE). El punto salió adelante con el apoyo de todas los grupos excepto el PP, que se abstuvo.

A pesar de ese respaldo, Sergio Benito señaló que dudaba que el PGE se aprobase esta legislatura. El líder de Cs auguró que el «caos» urbanístico se va a «multiplicar» cuando caduque en otoño la suspensión de licencias y Dénia todavía no tenga el Plan General Estructural y la conselleria aún no haya dado luz verde a las Normas Urbanísticas Transitorias que deber regular el planeamiento mientras llega el PGE.

Maria Josep Ripoll incidió en que van a aprobarlo lo antes que puedan, «a ser posible esta legislatura». La responsable de Territorio le dijo al edil de la formación naranja que «no hay que ser alarmista» ya que, si en octubre aún no está, la ciudad seguirá sin planeamiento, en la misma situación en la que está ahora y eso no supondrá un «empeoramiento».

El contrapunto divertido del pleno lo puso el PP al preguntar la concejal Pepa Sivera si se había hecho algo respecto a la plaga de gaviotas en el castillo, aunque matizó que «no son las del Partido Popular». A ello se le sumó una anécdota que explicó el alcalde, Vicent Grimalt. Según relató, una vez que subieron descubrieron que uno de los obreros se comía los huevos de estas aves y «esa podría ser una buena medida para acabar con ellas».