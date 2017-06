Educación priva a 9 niños de Dénia de poder ir al colegio concertado elegido por sus padres Los padres de los niños de tres años, en la reunión que convocó la dirección del colegio Paidos el jueves. / r. gonzález Las familias exigen responsabilidades a la conselleria por no haber informado de la reducción de plazas y al ayuntamiento por publicar que eran 50 C. P. /R. D. Sábado, 10 junio 2017, 00:02

Los padres de los niños de tres años del colegio Bambi (adscrito al Paidos) y la dirección del centro están que trinan. El motivo es que la forma de proceder tanto de la Conselleria de Educación como del Ayuntamiento de Dénia ha dejado fuera de las aulas de este centro a nueve alumnos, cuyos progenitores habían elegido Bambi como primera opción.

Y es que la cartera autonómica que preside Vicent Marzà ha decidido este año, después de más de tres lustros y sin ninguna notificación ni información previa, atender a una autorización de 2001 por la que se reducen de 50 a 41 las plazas de este centro destinadas para los niños de Educación Infantil.

Esta decisión ha soliviantado los ánimos de los progenitores que se sienten «engañados tanto por la conselleria como por el Ayuntamiento de Dénia» ya que el 10 de mayo el concejal de Educación, Rafa Carrió, les comentó y posteriormente el consistorio publicó, que este centro educativo disponía de 50 plazas para las dos aulas de 25 alumnos cada una. Pero, según explicó Diego Sánchez, «el día antes de que se publicasen las listas de admitidos (este miércoles), nos enteramos por la múltiples gestiones de la dirección del centro, de que la disponibilidad de plazas este año es de 41 y no de 50, porque se va aplicar la publicación del DOGV de 2001».

Sánchez incidió en que «no nos habían informado de nada antes. Lo han hecho mal y tarde, porque teníamos claro que en Bambi había 50 plazas».

Tras lo acontecido, los padres se dirigieron a hablar con el concejal de Educación y ya han hecho llegar más de 20 quejas al alcalde Vicent Grimalt, en las que explican porque solicitaron la plaza en Bambi y le piden que «haga las gestiones necesarias para cumplir con la palabra dada por Rafa Carrió en la asamblea del 10 de mayo».

En esa asamblea, apuntan, que se llevó a cabo en el Centro Social ante la presencia del inspector de zona y los directores de todos los colegios de Dénia «nos comunicó que la oferta de plazas no había sufrido variación respecto al curso pasado y posteriormente, la delegación de Educación del consistorio publica dichas vacantes igual que en el resto de centros tanto públicos como concertados». Las vacantes son 50, «como aparece en el estadillo». Pero, la sorpresa llegó este jueves 8 de junio, porque «las plazas provisionales que saldrán como admitidos son 41 y no 50», como se publicó por parte del ayuntamiento. A estas reclamaciones se unió ayer un comunicado en el que que dejaban claro que «nuestro hijos no son ratios» y acusaban a la conselleria de hacer «trampa», por «cambiar las reglas de juego a mitad de la partida».

Además, los afectados están estudiando tomar medidas legales por «no habernos informado de nada». Exigen al Ayuntamiento que medie en este asunto y pida a la Conselleria de Educación que aumente la ratio este año en Bambi «porque es una situación extraordinaria ya que se trata de un asunto cuya responsabilidad es tanto del departamento de Educación autonómico como municipal».

Los padres se preguntan por qué no se les informó de esa ratio (41) antes de realizar la elección del colegio, porque, dicen, «de haberlo sabido antes, algunos hubiesen podido elegir otro que tuviese más posibilidades».

Es más, se cuestionan por qué si durante 15 años no se ha aplicado este ratio, «se debe aplicar ahora, una vez finalizado el proceso de selección del colegio. Si durante 15 años se aplicó el ratio de 50 y no ha habido ningún problema, no vemos la necesidad de cambiarlo sin informar previamente a los padres».

A su juicio, «es correcto que cada colegio aplique el ratio que le corresponde, pero no de esta manera, se deben conocer todos antes de iniciar el proceso de selección, y así que los padres dispongan de toda la información».

Desde la dirección del centro se han remitido escritos a las diferentes áreas de la conselleia, tanto en Valencia como en Alicante, para que mantuvieran este año las 50 plazas y ya a partir del próximo curso se reduzcan a 41, pero aún no ha habido respuesta alguna.