El edil Toni Colomer responsabiliza a su excompañera de su expulsión del PP

Toni Colomer junto a sus excompañeros de gobierno en una sesión plenaria. BENITATXELL. Viernes, 29 septiembre 2017

El Partido Popular de la provincia de Alicante confirmó ayer lo que venía siendo un secreto a voces desde hace unos meses: la expulsión de la formación del concejal de Poble Nou de Benitatxell, Antonio Colomer. La razón esgrimida por los populares es que el edil «ha traicionado los ideales de la formación con que se presentó a la candidatura de las pasadas elecciones».

La relación entre el ahora edil no adscrito y el PP empezó a torcerse en la campaña electoral de las pasadas elecciones. Colomer y su entonces compañera de partido Myra van't Hoff empezaron a distanciarse y, a pesar de que el edil tenía «intención de aunar a todas las ramificaciones del partido en una sola, ella hizo su propia campaña, sin contar con algunos de nosotros». Un gesto que Colomer calificó como una «puñalada por la espalda», aunque finalmente ambos entraron a formar parte del equipo de gobierno.

Las rencillas entre ambos fueron a más y el ahora concejal del grupo de los No Adscritos decidió poner sus competencias como concejal a disposición del alcalde, Josep Femenia (RED), el pasado mes de junio. Éste último intentó convencerle para seguir en el cargo, pero finalmente Colomer decidió dar el paso, por lo que el PP solo tenía una edil en el equipo de gobierno, Myra van't Hoff ; y a otro en la oposición.

Un hecho que ha obligado al partido a decidir en estos últimos meses entre uno de los bandos, que ayer hizo patente su apoyo a la edil que forma parte del ejecutivo local. El secretario general del PP en Alicante, Eduardo Dolón, mostró su apoyo a la concejala popular y «a los miembros del equipo de gobierno democráticamente establecido frente a las maniobras de quienes solo confían en el sistema cuando les beneficia y se alían con quienes supuestamente lo quebrantan».

Las palabras de Dolón se refieren a la exigencia de Colomer, junto a su excompañera de partido, Nieves Garcia y los miembros de Compromís, de convocar un pleno para rebajar de forma notoria los sueldos del gobierno y que finalmente se celebrará el próximo 3 de octubre.

Según Dolón, «el único interés de los nacionalistas es conseguir el poder como sea para crear un proyecto rupturista y no les importa aliarse con quien sea».

El secretario general de los populares alicantinos advirtió además que «cualquier pacto que apoyen estas personas supondrá un quebranto de la voluntad democrática de los vecinos de Benitatxell y todos aquellos que las suscriban serán cómplices».

En la próxima sesión plenaria Colomer seguirá en la oposición en el grupo de los no adscritos. A pesar de sentirse «bastante afectado por esta situación», aseguró que no dejará su plaza de concejal «porque creo que tengo un compromiso con los vecinos». En cuanto a la próxima legislatura, el edil aseguró que «todavía no he decidido nada, hay tiempo para pensar».