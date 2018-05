Duro varapalo para el CD Dénia al caer derrotado en su feudo ante el Vilamarxant Molina ordenando a sus compañeros. / J. Zamora El susto de la tarde fue un aparatoso encontronazo entre el local Jordi y el visitante Alberto, que acabaron ingresados en un centro hospitalario JAVIER ZAMORA DÉNIA. Martes, 29 mayo 2018, 00:47

El CD Dénia recibió un duro varapalo al caer en su feudo del Diego Mena ante el Vilamarxant, por 0 a 2, en el choque de ida de la primera eliminatoria de la promoción de ascenso a la Tercera División. El choque congregó a un gran número de aficionados de uno y otro equipo, que dieron mucho colorido y ambiente al partido. La presencia de peñas ayudaron a que si viviese un partido cargado de emoción e intensidad. El campo registró la mejor entrada de toda la temporada.

Comenzó el partido con los dos equipos guardando mucho respeto con las líneas muy juntas. El susto de la tarde llegó en el minuto 6 un choque en la disputa de un balón aéreo provocó momentos de angustias con el local Jordi tendido en el suelo sin conocimiento y con el rostro ensangrentado. El jugador groguet fue el mayor perjudicado aunque tanto Jordi como Alberto fueron sustituidos. En el caso del jugador local hay que significar que estuvo casi 20 minutos esperando fuera del terreno de juego la llegada de la ambulancia.

Ambos jugadores fueron trasladados a la Clínica San Carlos, donde se les hizo un tac que dio como resultado una fuerte contusión sin llegar a rotura del pómulo en caso del jugador dianense. Los facultativos, a modo de precaución y para seguir la evolución de ambos, les ordenó que se quedasen ingresados.

En el puesto de Jordi entró Paco en la línea medular junto a Molina, con Javi y Luis muy escorados a las bandas. Con este dibujo táctico, al equipo groguet le costó mucho la creación de juego. Los visitantes cerraron muy bien su defensa y, con la presión que realizaron en el centro del campo, obligaron a los locales a lanzar balones largos, donde la experiencia y colocación del centro visitante, Pablo Vidal, le sobró para mantener a raya el juego ofensivo dianense.

En el minuto 40 llegó la primera llegada con cierto peligro de los visitantes. Adri, en el segundo palo, remato de cabeza y el esférico salió desviado. En el primer tiempo, en el equipo de Juan Carlos Signes la única sensación de peligro la dio en jugadas de saque de esquina pero la defensa visitante estuvo muy atenta y despejó la mayoría de los balones.

En la segunda mitad, el juego no cambio en exceso, aunque sí se apreció cómo los visitantes dieron un paso hacia adelante al percibir que el CD Dénia no llegaba con peligro.

El técnico visitante, Manu Micó, ordenó a sus pupilos subir su presión y esto les permitió hacerse con el control en el centro del campo. Comenzó a mandar el conjunto visitante ante un Dénia cada vez más roto en su esquema. En el minuto 68, De la Cal robó el balón a un jugador groguet, se adentró en el área y lanzó un fuerte chut que batió al meta local, Tonet.

Este gol rompió definitivamente a los groguets, sin que Juan Carlos Signes reaccionase. Lo intentó dando entrada al terreno de juego a César, un jugador que ha estado alejado de los terrenos de juego en las últimas semanas y que no se encuentra en su mejor estado de forma. Poco se soluciono, además el jugador sustituido fue Paco, con lo que el mensaje mandado por el entrenador era claro, se había equivocado dando entrada a Paco. La solución no pudo ser otra teniendo en cuenta que había dejado fuera de la convocatoria a Josep, Renzo y Alfi, los tres jugadores ofensivos. Con lo que en el banquillo todo lo que quedaban eran defensas.

Hubo movimientos tácticos con la colocación de Javi en el puesto de medio centro, esto en el minuto 70. Al Dénia le faltaron ideas en la creación del juego ante un rival que supo muy bien a lo que jugaba y tuvo la paciencia necesaria para rematar la eliminatoria. Era el minuto 89 cuando Jordi Sánchez remató en plancha un buen centro desde la izquierda, el balón acabó dentro del marco de Tonet. Era el 0 a 2 que fue celebrado por los aficionados visitantes conscientes que este tanto bien podría valer la eliminatoria.

Poco más dio de sí un partido en el que el equipo local salió a no encajar goles con un planteamiento muy defensivo que no le sirvió de nada. En una eliminatoria que se juega en casa hay que ser más valiente desde el inicio y sobre todo tener jugadores ofensivos en la recámara por si se necesita remontar un marcador adverso. Esto no lo hizo el técnico dianense.

El partido de vuelta se jugará el domingo en el campo Hermanos Albiol de Vilamarxant a las 18 horas. La directiva dianense pone a disposición de los aficionados un autobús al precio de 10 euros, en el que se incluye la entrada al encuentro.