LOS DULCES NAVIDEÑOS EN LAS FERIAS DE LA COMARCA
TRADICIONESLos pueblos de la Marina aprovechan el puente festivo para mostrar en estos mercados los productos más tradicionales
José Iglesias. XÀBIA, DÉNIA, ORBA, L'ATZÚBIA, CALP, BENIMELI, BENITATXELL, O LA VALL DE GALLINERA, CELEBRAN ENTRE HOY Y MAÑANA LAS FERIAS DE NAVIDAD DONDE ADEMÁS DE DAR UN IMPULSO AL COMERCIO LOCAL SE ENCARGAN DE DAR A CONOCER SUS DULCES NAVIDEÑOS MÁS TRADICIONALES PARA LAS FIESTAS QUE SE APROXIMAN.
ES EL CASO DE XÀBIA QUE DESDE EL MIÉRCOLES TIENE ABIERTO SU MERCADO EN EL CENTRO HISTÓRICO QUE HA DENOMINADO 'ART I NADAL AL CARRER' DONDE ADEMÁS DE NUMEROSAS ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS, SE PUEDEN ENCONTRAR PUESTOS DONDE SE PROMOCIONAN LOS CHOCOLATES Y TURRONES ARTESANOS. ESTA FERIA ACABARÁ AL MEDIODÍA DE HOY CON UN 'CONCIERTO-VERMUT' CON EL GRUPO 'ON THE ROAD' EN LA PLAZA DE LA IGLESIA.
EN LA CIUDAD DE DÉNIA ES LA FERIA MEDIEVAL INSTALADA EN LA CALLE MARQUÉS DE CAMPO DONDE SE CENTRAN TODAS LAS PROPUESTAS LÚDICAS PRENAVIDEÑAS, A LAS QUE SE SUMAN LAS GASTRONÓMICAS CON TURRONES ARTESANALES Y DULCES NAVIDEÑOS EN LOS PUESTOS MÁS TRADICIONALES. COMO ES HABITUAL EN ESTAS FERIAS TAMBIÉN ENCONTRAREMOS FRUTOS SECOS, PANES, CHOCOLATES Y QUESOS DE TODA ESPAÑA.
TAMBIÉN LA POBLACIÓN DE ORBA CELEBRA SU XIII FERIA DE NAVIDAD, UNA FERIA EN LA QUE SE INVOLUCRA TODA LA POBLACIÓN Y LOS RESTAURADORES QUE ORGANIZAN UNA JUGOSA RUTA DE LA TAPA. ESTA TARDE LLEGARÁ PAPA NOEL A ESTA POBLACIÓN DONDE LOS RESTAURADORES SORTEAN UNA CENA ENTRE TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN ESTA RUTA QUE ACABARÁ MAÑANA DOMINGO.
EN CALP ES LA CALLE MAYOR EN EL CASCO ANTIGUO DONDE SE ENCUENTRA EL 'RINCÓN GASTRONÓMICO'. EN ESTA CALLE SE PUEDEN ENCONTRAR HASTA MAÑANA DISTINTAS ACTUACIONES QUE COLABORAN A AMBIENTAR LA POBLACIÓN PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS. MAÑANA DOMINGO DÍA 10 SE SUMAN A LAS FERIAS NAVIDEÑAS LAS POBLACIÓN DE BENIMELI, CON SU 'FIRETA DE BENIMELI'; BENITATXELL, CON SU MERCAT DE NADAL; Y LA VALL DE GALLINERA CON EL MERCAT DE LA FORADÀ QUE SE CELEBRA EN BENIALÍ.
PRECISAMENTE ES EN LA VALL DE GALLINERA DONDE LA OFERTA GASTRONÓMICA ES MÁS ABUNDANTE CON MOTIVO DE LA II FESTA DE L'OLI. EL BAR ISA, EL RESTAURANTE L'APLEC, SABORS, JABALÍ Y EL BAR NOU TRRASÓ, HAN PREPARADO SUCULENTOS MENÚS PARA ESTE DOMINGO 10 DE DICIEMBRE A TAN SÓLO 15 EUROS, BEBIDA APARTE.
PLATOS COMO EL 'BLAT I PICAT', 'COCA DE DACSA', JABALÍ, O ARROZ AL HORNO SON ALGUNOS DE LOS JUGOSOS MANJARES QUE SE PODRÁN DEGUSTAR EN LA VALL DE GALLINERA. PARA PODER DEGUSTAR ESTOS MENÚS HAY QUE HACER UNA RESERVA PREVIA EN LOS TELÉFONOS QUE SE PUBLICITAN EN LA WEB DE WWW.PEGOILESVALLS.ES.
A DISFRUTARLOS Y A VIVIR LA NAVIDAD.
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