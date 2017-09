«¿Dónde va a dormir mi familia esta noche? Tengo un niño de 12 años» El edificio ya desalojado. / Tino Calvo Varios inquilinos del edificio del grupo Antonio Catalá de Dénia desalojado esta mañana no disponen aún de vivienda alternativa para quedarse ROSA GONZÁLEZ Dénia Martes, 5 septiembre 2017, 11:58

Ya no queda ningún vecino en el edificio del grupo Antonio Catalá de Dénia desalojado esta mañana. La mayoría de los inquilinos de las diez viviendas de la finca dejaron su casa antes del plazo marcado por el ayuntamiento por el estado del inmueble y ni siquiera pasaron allí la noche. Solo cuatro familias quedaban, pero cuando se presentó esta mañana la Policía Local estaban en la calle con parte de sus posesiones. La situación de algunos es complicada, pues tres familias no tienen dónde quedarse. Ese es el caso de Cecilia Andújar, que vivía allí de alquiler. Se preguntaba desconsolada: “¿Dónde va a dormir mi familia esta noche? Tengo un niño de 12 años”.

Cecilia había pasado la noche en casa de una amiga, pero era algo provisional. Tiene una hija que vive a pocos metros. Su casa es pequeña y en la habitación de su nietecito, de solo unos meses, es donde ha dejado las pertenencias de la familia, pero no puede acogerles porque allí no caben tres personas más. “Y lo peor es que ahora va a empezar el colegio mi hijo”, lamentó con ojos llorosos.

“La culpa la tiene mi propietaria”, reconoció Cecilia. También destacó lo complicado que les está resultado encontrar una vivienda para alojarse porque, según dijo, desde Bienestar Social les comentaron no están disponibles las pocas casas que tienen. “Me han dado números para que llame y busque”, comentó, pero le han ofrecido alojamiento a diez euros diarios, lo que eleva mucho el coste mensual al ser tres. “Yo no quiero que me den algo por la cara, no lo quiero gratis”, recalcó y apuntó que estaba mirando pisos por unos 450 euros.

Pedro es otro de los inquilinos que no tiene un lugar donde ir tras dejar el piso. Son dos y llevan consigo lo poco que tienen. Según reconoció, “puede que duerma en el coche”. Es de Albacete y no tiene familia en Dénia que le pueda ayudar.

La edil de Territorio, Maria Josep Ripoll, acudió con una técnico de Urbanismo al desalojo. En principio está previsto precintar la zona esta tarde o mañana, para que los vecinos puedan acabar de sacar lo que les queda. El tiempo que tardarán en poder regresar a las casas “depende de los propietarios”, que deben encargar un proyecto para rehabilitar la finca y ejecutar las obras. Según Ripoll, desde el consistorio se ha intentado hacer lo máximo, que los propietarios eran conocedores de la situación desde mayo y que tenían que actuar porque aunque tener que desalojar “es desagradable, no podemos jugárnosla”.