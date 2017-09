Desencanto entre la afición calpina por el empate de su equipo ante el Redovan El resultado no fue justo ya que los locales merecieron mejor premio pues salieron al campo con las ideas muy claras J. ZAMORA CALP. Martes, 19 septiembre 2017, 00:01

La afición que acudió al municipal de Calpe salió con cierto desencanto por el empate que cosechó su equipo. Un empate a dos que no fue justo ya que los locales merecieron mejor premio.

Las cosas comenzaron muy bien para el conjunto local, que saltó al campo con la ideas muy claras. Dominó a un rival metido atrás y al cuarto de hora se adelantó en el marcador. Una falta sobre el área del Redován fue rematada por Osorio mandando el esférico al fondo de las mallas. Un gol que sirvió para espolear más a un Calpe dominador de cabo a rabo. En el minuto 30 Osorio acertó a batir al guardameta visitante. Parecía que con el 2 a 0 en el marcador, la victoria no podía escaparse. Con este marcador se llegó al descanso.

En la vuelta al campo se vió a un Redován más ambicioso que jugó más tiempo en el campo de su rival. Fruto de la mejoría en su juego fue el tanto de Guille cuando apenas se habían disputado diez minutos de la segunda mitad.

Después de este gol, el juego se igualó mucho con un Calpe al que no se le olvidó atacar pero con un Redován mucho más incisivo. Las cosas se complicaron para los visitantes al quedarse con diez jugadores por la expulsión de Castañer. Serio contrapiés para los visitantes que no perdieron la fe y en el minuto 90, Edu logró el tanto de la igualada. El choque acabó con empate a dos y con un sabor agridulce en el vestuario calpino.