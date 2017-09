Derrota inesperada del Dénia Futsal ante el Olimpyc Floresta Los dos equipos saludando al público de Sant Cugat del Vallés. / LP Los dianenses no se encontraron cómodos a lo largo de un encuentro donde pagaron caros los errores defensivos JAVIER ZAMORA DÉNIA. Miércoles, 27 septiembre 2017, 00:17

El Dénia Futsal recibió un severo varapalo en la tercera jornada del grupo III de la Segunda División B de fútbol sala. El conjunto dianense cayó por 5 a 1 ante el Olimpyc Floresta.

El choque disputado en el pabellón Can Llobet de Sant Cugat del Vallés comenzó bien para los groguets al conseguir controlar la intensa salida del equipo local. Ambas formaciones se emplearon con fuerza que no con violencia sobre la pista y la pareja arbitral colocó el listón muy bajo a la hora de señalar faltas. Las continúas interrupciones del juego perjudicó claramente al conjunto que dirige Juanma Bermejillo. Los dianenses no encontraron el ritmo de juego.

Pese a todo esto, el capitán del equipo, Blai Pascual dispuso de una clara ocasión para adelantar a su equipo, pero su remate lo estrelló ante el cuerpo del meta local Pol. En la segunda aproximación al área local, Blai no perdonó y de un certero disparo consiguió adelantar al conjunto de la Marina Alta.

Poco duró la alegría en el banquillo dianense ya que Xavi Martín anotó el tanto de la igualada. Este gol descompuso un poco a los chicos del Dénia Futsal que se pusieron nerviosos. Su presión e intensidad en el juego les llevó a ir cargándose de faltas. Los locales con un juego rápido consiguieron ponerse por delante en el marcador con un tanto de Fernando. Antes de llegar al descanso y tras acumular cinco faltas, los dianenses fueron castigados con un doble penalti que el Fernando lanzó muy bien, batiendo al guardameta visitante, César.

En la segunda mitad, los pupilos de Xaloc Rion siguieron muy metidos en el partido. Consiguiendo mantener a raya los tímidos ataques dianenses. Los minutos fueron pasando y llegó el 4 a 1 gracias a un fuerte chut de Manel ante el que nada pudo hacer César. Este propio jugador fue quien cerró la cuenta anotadora al culminar una buena jugada personal.

Con el marcador tan adverso, Bermejillo, optó por jugar con portero jugador, un planteamiento que provocó alguna ocasión para marcar que fue desbaratada por el portero local.

Acabó el choque con una derrota inesperada para los dianenses ante un equipo que no demostró la condición de colista en este partido. El equipo catalán superó con claridad a un rival que en esta ocasión no estuvo acertado.