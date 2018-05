Denuncian malos olores en la desembocadura del río Girona Imagen de la zona de la desembocadura del río Girona entre Els Poblets y Dénia. / Tino calvo Los vecinos aseguran que el hedor procede de la cantidad de plantas muertas y provoca el aumento de mosquitos en la zona B. ORTOLÀ ELS POBLETS. Viernes, 11 mayo 2018, 00:10

Los vecinos de la zona de la desembocadura del río Girona, situada entre los términos municipales de Dénia y Els Poblets, están volviendo a sufrir una de sus peores pesadillas. Una vez más, y van unas cuantas, denuncian los fuertes olores que desprende el río a su paso por la zona.

Al parecer, la poca agua que lleva ha quedado estancada con decenas de plantas que han terminado por podrirse produciendo un hedor insoportable. Algunos aseguran que ya no pueden tener las ventanas abiertas, «porque el olor es muy fuerte». A ello se suma, además, la alta presencia de mosquitos en la zona que hacen la estancia en los hogares «muy incómoda».

Se trata de una situación que se ha repetido en varias ocasiones, una de las últimas en el verano de 2015, cuando aparecieron decenas de peces muertos en las orillas del río.

Esta vez el problema son las plantas que se han adueñado del cauce, pero que por la falta de agua, terminan por morir. Por ello, los vecinos piden que se retiren todas, «con lo que se mejorará el aspecto del río y acabará con el problema». Aseguran además, que han denunciado la situación ante los ayuntamientos de Dénia y Els Poblets, así como a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y Costas, «pero no se ha puesto solución. Desde el CHJ nos dicen que es competencia de Costas y éstos nos dicen que deben encargarse los del CHJ y cada dos por tres se repite y ya no sabemos como convivir con ello». Ante las quejas vecinales, el ejecutivo de Els Poblets solicitó una reunión con el CHJ, aunque según indicó ayer el alcalde, Salvador Sendra, «todavía no hemos recibido respuesta».

El alcalde confirmó que el problema de los olores procede de las plantas, «los técnicos nos han explicado que se trata de posidonia que llega desde el mar y por las condiciones del río no sobrevive».

En el consistorio también decidieron, hace poco menos de un mes, solicitar unos análisis del agua del río para comprobar su estado y descartar que estaba contaminada. Aunque el alcalde, Salvador Sendra confirmó ayer que todavía no tiene los resultados. Si finalmente estos dan positivo, el ejecutivo local no descarta «interponer una denuncia a quién corresponda».

El primer edil aseguró entender a los vecinos, a los que también solicitó «un poco de paciencia. Tengan seguro que nosotros estamos haciendo lo posible para solucionar el problema».