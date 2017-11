El Dénia vence a la UE Gandia en un Diego Mena con poco público Sergio Poveda tratando de proteger el balón. / J. Zamora Los tantos anotados por César hicieron justicia al mejor juego del equipo groguet, que llegó a desperdiciar un penalti lanzado por Panucci JAVIER ZAMORA DÉNIA. Martes, 14 noviembre 2017, 00:12

El Dénia fue mejor que la UE Gandi,a a la que venció por 2 a 1 en el partido disputado en el campo Diego Mena. Un encuentro que registró una floja entrada teniendo en cuenta el cartel de los equipos que jugaban. El conjunto dianense funciona bien pero le está costando conectar con los aficionados que no acababan de acudir en el número que el equipo merece.

El dominio local se puso de manifiesto desde el primer segundo, ya que en la primera llegada al área visitante, una falta de entendimiento entre la defensa y Camilo, la aprovechó César para llevarse el balón y conseguir el primer tanto del partido.

El tanto rompió los esquemas del técnico visitante, Esteban Cana, que no esperaba un mal inicio de su equipo. Los jugadores del conjunto viola se vieron superados por los locales, que pudieron marcar el segundo, con un tiro de Panucci que se fue fuera por poco. Poco después Keko remató de cabeza pero no consiguió marcar. En el minuto 28 una falta lateral fue rematada por Madrá, también de cabeza, anotando el empate a uno. Este tanto no esperado enfrió los ánimos de los seguidores locales. Pero en el terreno de juego, los dianenses no bajaron los brazos y se marcho hacía arriba.

A la media hora, César fue derribado dentro del área y el árbitro, Selvas Vicente, señaló el punto de penalty. Panucci ejecutó la pena máxima y Camilo metió una mano prodigiosa enviando el balón a corner. Poco más ocurrió durante la primera mitad de juego.

La segunda mitad comenzó con un susto para los locales, ya que los visitantes no acertaron a marcar cuando el balón se colaba en la portería. Keko despejó desde la misma línea de gol.

Los dianenses, con el paso de los minutos, fueron controlado más el balón y en el minuto 53 Javi remató y su tiro fue parado por el meta visitante, Camilo. En el minuto 67, una buena jugada de Luis Domenech fue rematada de cabeza por César pero su remate salió por arriba del travesaño.

Dos minutos más tarde, una falta lateral sobre el área de la UE Gandia fue rematada con mucho acierto por César anotando el 2 a 1. La reacción visitante llegó con un testarazo de Madras que salió fuera por poco. En la recta final del choque, el técnico gandiense, Esteban Cana, mando al central Raúl Muñoz a la posición de delantero centro, buscando el juego directo sobre la portería dianense. La defensa local no tuvo apenas apuros para despejar los balones aéreos de los gandienses, consiguiendo mantener su ventaja en el marcador.

El partido no tuvo más ocasiones por lo que el CD Dénia finalmente se llevó los tres puntos que le permiten volver a los puestos de promoción de ascenso. La próxima semana se medirá a la UD Castellonense, en lo que será el partido de la jornada.