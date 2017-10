Cap a una Dénia sostenible

El concepte de sostenibilitat l’utilitzem per a descriure la forma de viure en el present perquè no es pose en perill el futur. Aquest concepte està sent repetit com un mantra en les nostres polítiques locals i de forma transversal en les diferents regidories, com en Medi Ambient, Urbanisme o Turisme. I és que, perquè Dénia avance en un model d'economia més social, responsable i col·laborativa, ha de sustentar la generació de beneficis dins de la sostenibilitat mediambiental i territorial, i evitar seguir els camins que ens van portar al fracàs en el passat.

Eixe escenari passat que tots recordem, va basar el seu creixement econòmic en el monocultiu del formigó i la rajola, fomentant les dinàmiques especulatives i propiciant una crisi de la qual encara ens estem recuperant. Un escenari causant d’un patrimoni immobiliari de mala qualitat que enfronta habitatges en desús a persones sense habitatge. En el cas concret de Dénia, el 60,2% dels habitatges estan deshabitats.

Així que, quan el govern local estableix que aquest Pla General és un model territorial sostenible, estableix que dirigeix les seues polítiques urbanístiques cap a la regeneració, la rehabilitació i al creixement moderat; que prioritza l'ocupació de l'espai existent i el creixement en el nucli urbà. No resulta gens desgavellat, veritat? Més si tenim en compte que som posseïdors d'un patrimoni paisatgístic i natural que ens fa únics, i que tenim la responsabilitat i obligació de protegir i posar en valor.

El nostre riquíssim patrimoni cultural, històric i natural, sumats al clima, la cultura gastronòmica, i l'estil de vida mediterrani són raons per les quals ens visiten any rere any turistes i residents estacionals. No necessitem ser Benidorm o Marbella per a garantir la sostenibilitat turística. Al contrari, el valor que aporta Dénia és precisament tot allò que volem preservar mitjançant aquest Pla General Estructural. I així està també implícit en el projecte de #DéniaViva i de Ciutat Creativa de la Gastronomia per la UNESCO.

Aquest distintiu del que és posseïdor Dénia, és més que una forma d'afavorir l’ocupació i la potenciació del sector hostaler. Cal recordar que el projecte està basat en deu màximes entre les quals està el creixement sostenible basat en l'agricultura i la pesca tradicionals; noves oportunitats per a una economia local basada en el desenvolupament de la indústria agroalimentària; i una gastronomia creativa entesa com a expressió de la identitat del nostre territori i paisatge.

Així, amb el Pla d'Acció local del projecte, proposàvem crear les condicions per a l'augment de l'alimentació local agrària i la seua major presència en l'oferta gastronòmica local, un pla que ha sigut reconegut pel seu model i que compta amb mesures concretes per aconseguir-ho.

Per açò, és cínic i hipòcrita abraçar aquest distintiu de la UNESCO sense atendre als fonaments que ho sostenen ara i en un futur. Açò, també és sostenibilitat.

Prioritzem l'ús racional del sòl, la protecció del sòl agrícola del Pla de Dénia i la protecció d'un espai de valor paisatgístic i cultural. També es garanteixen espais verds de qualitat, un pla de mobilitat, i sòl per a la construcció o ampliació de centres escolars i esportius, per a àrees terciàries i industrials i per a un desenvolupament urbà residencial concorde a l'estimació de creixement demogràfic.

I és pel que advoca el govern municipal. Una ciutat mediterrània, amable, inclusiva, gràcies a un PG per a les persones, sobretot quan s'ha fonamentat en la voluntat ciutadana recollida en les conclusions del procés participatiu de la tardor de 2016, malgrat que alguns s'obstinen en el contrari.

És moment de caminar endavant per a traure a Dénia del caos urbanístic; d'informar-se i participar en els debats i presentacions públiques que se celebraren durant el període d'exposició pública. És el moment de mirar per l'interés general, de construir una Dénia sostenible, la Dénia que tots volem, la Dénia de les persones.