Un Dénia sobresaliente golea en casa a un débil Portuarios Javi persigue a un jugador del Portuarios en el campo Diego Mena. / J. Zamora Los groguets dejaron sentenciado el choque en la primera mitad, donde ya ganaban por cuatro a cero, con dos dianas de Sergio Poveda y otros dos de César JAVIER ZAMORA DÉNIA. Martes, 26 septiembre 2017, 00:57

El Dénia consiguió la mayor goleada de la temporada frente al Portuarios al conseguir doblegarlo por 6 goles a 0. Un resultado que pudo ser mayor ya que el conjunto de la Marina Alta estrelló dos balones a la madera y tuvo claras ocasiones para haber ampliado el marcador final.

El Dénia jugo muy bien en la recta final del primer tiempo ante un rival que también se ha de significar concedió demasiadas facilidades. El equipo de Salva Moratal no tuvo una buena tarde y no pudo frenar a su rival ni con faltas, ya que el equipo del Grao de Gandia por no hacer no hizo ni faltas.

El equipo dianense se tomó el partido muy en serio, llevando la manija del juego desde el pitido inicial. Cuando apenas se llevaban ocho minutos jugados, Sergio Poveda, remató con mucha habilidad un balón centrado al primer palo y consiguió el primer tanto de la tarde. Este tanto hecho por tierra el planteamiento del técnico visitante, Salva Moratal.

Con una superioridad aplastante el equipo que dirige Juan Carlos Signes se adueñó de la pelota y con un buen juego por bandas desbordó a una débil defensa rival. En el minuto 27, César, el mejor jugador el encuentro, anotó el segundo gol con un gran remate. Cuatro minutos después, de nuevo César, sentenció el choque tras una buena triangulación de varios jugadores locales.

En el minuto 43, un centro de Luis Domenech, lo remató César pero esta vez el balón fue a las manos del cancerbero visitante, Sergio. Antes de llegar al descanso, llegó el 4 a 0, tras una buena jugada de Javi que remató Sergio Poveda.

En la reanudación, Moratal, introdujo tres cambios para intentar revitalizar a su equipo, pero en el saque de centro, Poveda cedió el balón atrás, para que Javi desde su propio campo, lanzase un disparo que sorprendió al meta visitante Sergio. Un tanto muy aplaudido por la afición local. Fue la guinda de la tarde, un gol que contó con la colaboración de Maxi el portero suplente del Dénia que al parecer fue quien le comentó a Javi, que el portero solía estar adelantado. Es por ello que el autor del tanto se lo dedicó al meta dianense.

Después del 5 a 0 el equipo local se limitó a controlar el juego y a seguir llegando con peligro al área rival. El sexto gol fue obra de Josep que remató un buen servicio de César. Un gol que llegó en el minuto 68 y que hizo presagiar que la goleada podría ser mayor.

En el minuto 71, Luis Domenech mandó el esférico al travesaño en el lanzamiento de un golpe franco. Un minuto después fue el lateral dianense, Céspedes quien estrelló el balón en el palo. En el minuto 85 un gran remate de Jordi provocó una gran intervención del meta visitante Sergio que en la misma línea de gol consiguió desviar al balón a córner. Con este triunfo el conjunto que dirige Juan Carlos Signes, se ha situado en la segunda plaza de la clasificación después de haberse jugado la cuarta jornada. El próximo compromiso será ante el Tavernes de la Valldigna.