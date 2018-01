El CD Dénia se refuerza con el lateral Jaime Contreras Robles Jaime Contreras, nuevo jugador del CD Dénia, con la camiseta grogueta. / . Zamora El nuevo jugador groguet procede del St Joseph's de la liga de Gibraltar y se ha formado en las canteras del Español y del Betis JAVIER ZAMORA DÉNIA. Jueves, 4 enero 2018, 00:20

El CD Dénia se refuerza de cara a la segunda vuelta del campeonato liguero con la incorporación de un lateral derecho, Jaime Contreras Robles, jugador de 24 años que llega procedente del equipo de la liga de Gibraltar St Joseph's, con el que esta temporada ha llegado a jugar la previa de la Liga de Campeones.

Este es un jugador que juega habitualmente como lateral derecho, aunque también lo puede hacer como lateral izquierdo. Con su llegada el equipo que dirige Juan Carlos Signes viene a cubrir una posición en la que no tenía un jugador definido.

Conocido futbolísticamente por Jaime, es un hombre que se ha formado en la cantera del Español, aunque también ha pertenecido a la cantera bética. De hecho, ha jugado en el Betis B, y también ha estado en las filas del Cádiz, San Roque y At. Fuengirola. El propio jugador comentó que llega «para ayudar al equipo de cara a cumplir el objetivo de jugar la promoción de ascenso». Se ha incorporado a la plantilla pese a tener ofertas de conjuntos de categorías superiores, ya que confía en el reto deportivo que supone lograr un ascenso a Tercera División.

Jaime señaló que «no conozco el club donde he venido aunque el director deportivo, Tano, me ha hablado del proyecto ambicioso que hay y esto es lo que ha hecho decidirme. Es una aventura llegar a un fútbol como es el valenciano donde tengo amigos que juegan en Segunda División B y en Tercera y me han hablado muy bien de esta zona».

Ahora está pendiente de la llegada de su transfer, que supone que estará pronto ya que su intención es la de poder debutar el domingo en el encuentro que el club groguet tiene ante el Benidorm CD. Según destacó, «tengo muchas ganas de debutar, espero que el transfer llegue lo antes posible y estar a la disposición del entrenador, pero vamos que si dependiese de mí, ya el domingo estaría ayudando al equipo».

La incorporación de este jugador no será la última en el conjunto groguet ya que el club sigue buscando en el mercado invernal a un lateral izquierdo a la vez que a un delantero para completar una plantilla que sabe que el objetivo es la de militar en Tercera División la próxima campaña.