El Dénia recibe en casa a un necesitado Contestano Varios jugadores dianenses momentos antes de disputar uno de los últimos partidos. / J. Zamora El Jávea busca su quinto triunfo consecutivo ante el Benidorm, mientras que el Calpe visita al Beniferri, penúltimo de la liga JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 4 noviembre 2017, 00:57

El Dénia se mide mañana, en el campo Diego Mena a las cinco de la tarde al Contestano, un equipo que llega muy necesitado de puntos y dispuesto a dar la sorpresa.

El buen resultado obtenido en Canals hace pensar que apenas habrán cambios en el once inicial del equipo de la Marina Alta. Las dudas para el técnico pueden venir dadas por los jugadores que no estuvieron en Canals, es decir, Álex Gayá y Sergio Poveda. El entrenador puede optar con seguir con el mismo once o en el caso del lateral darle entrada, cambiando a Paco a la zona medular. El caso del delantero el hecho de que está recuperándose de sus molestias físicas, puede hacer que se quede de inicio en el banquillo.

Los jugadores que no estarán seguro son Borja Céspedes que sigue con su lesión y Luis Domenech, que todavía no está al cien por cien recuperado de su lesión.

El rival de los dianenses es un equipo que tiene como objetivo esta temporada salvarse cuanto antes del descenso. Llega a Dénia con solo cuatro equipos por debajo, por lo que todo lo que sea sumar será bueno para el combinado que dirige Joaquín Giménez.

En una plantilla donde destaca el bloque hay jugadores a nivel individual a los que los dianenses deberán de tener en cuenta, Imanol, Octavio y Adrián Palací son los hombres en los que se sustenta su equipo.

Por su parte, el Jávea se enfrenta esta tarde a las 16.30 horas al CD Benidorm en el campo Guillermo Amor. El equipo rojiblanco anda muy bien cuando se ha llegado al primer tercio de la liga, han sumado cuatro victorias consecutivas y van a por la quinta. Pese que durante varios partidos el técnico ha tenido bajas, la profundidad de plantilla ha permitido que apenas se hayan notado. El pasado sin Faye, Del Castillo y Pau, el equipo cuajó un gran partido, siendo los tres ausentes gente importante para el entrenador.

Para este choque es baja el lateral Aldo, sancionado con 3 encuentros y Rubén Ortolà, que ha sido operado de un tímpano. El propio Villaescusa tendrá que dirigir desde la grada al ser sancionado con 2 partidos.

Del rival al que se va a medir el conjunto rojiblanco significar que no ha perdido jugando como local. Apuesta por tratar de no encajar goles, de hecho, lleva los mismos goles en contra que el Jávea, diez. Es un equipo que cuenta en sus filas con jugadores que han estado en categorías superiores, como es Dani Heredia y Jorge Mojica. En sus filas hay un hombre de sobra conocido en Xàbia como es Puncho que ha vestido la camiseta del CD Jávea.

Por su parte, el Calpe tiene una auténtica final al medirse al Beniferri, penúltimo de la liga. Un partido que se disputará en el campo Luis Rocamora a las 16.30 horas.