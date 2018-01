El CD Dénia quiere brindar una nueva victoria a su afición ante L'Alcúdia UE Los jugadores del Dénia calentando antes de un partido. / J. Zamora Los groguets, que juegan otra vez en casa, se niegan a dejar pasar la oportunidad de anotarse un triunfo que le acerque al liderato JAVIER ZAMORA DÉNIA. Sábado, 13 enero 2018, 00:13

El CD Dénia quiere brindar un nuevo triunfo a su afición, para ello deberá ganar a L'Alcúdia UE en el choque que se disputará mañana a las 16.30 horas en el campo Diego Mena. Este encuentro lo dirigirá el colegiado Beneite Marco.

En el vestuario groguet hay ánimo de revancha, ya que el conjunto de la comarca de la Ribera Alta fue uno de los tres que les consiguió derrotar en la primera vuelta de la liga. Era el estreno dianense en la competición y los hombres de Juan Carlos Signes no tuvieron una buena tarde. Cayeron por 2 a 1.

Con el pensamiento puesto en resarcirse de esa derrota y, sobre todo, mirando hacia el liderato, los dianenses afrontan este encuentro con el objetivo de sumar los tres puntos en juego.

La buena imagen ofrecida por los groguets ante el Benidorm ha llenado de confianza a todos los jugadores de la plantilla, que volvieron muy bien de forma tras las vacaciones navideñas.

El entrenador dianense volverá a modificar su once, ya que la pasada semana fue Jordi quien no jugó por sanción y entró Molina en su puesto. En esta ocasión, el jugador sancionado es Molina, por lo que se presume que será Jordi quien ocupe la demarcación que deje libre el groguet. En el resto de posiciones pueden haber algunos cambios pero no parece que sean muchos. Todos los efectivos están cumpliendo muy bien y ahora hacerse un hueco en el once es muy complicado.

Sean los jugadores que sean los que finalmente salten al terreno de juego, todo hace indicar que no habrá cambios en el sistema de juego. Están muy cómodos con el 4-4-2 y los resultados están siendo buenos, por lo que no es necesario modificarlo.

Del rival que visitará el campo Diego Mena, cabe significar que no es ni mucho menos el equipo que la pasada campaña jugó la promoción de ascenso. El conjunto que dirige Ximo Vendrell no deja de tener jugadores de calidad, pero hay bajas muy significativas con respecto a los que militaron en ese equipo la pasada temporada.

De hecho, hay que ver la trayectoria tan irregular que ha llevado L'Alcúdia UE durante la primera vuelta de la liga. En su feudo, al único rival de la parte alta que consiguió doblegar fue al Dénia. Posteriormente cayó derrotado ante Castellonense, Alginet, Benigànim y Atzeneta.

Lejos de casa ha perdido en campos como en del Jávea y en Benidorm, aunque como equipo visitante presenta mejores números que actuando como local. La explicación es que como local se ha medido a los equipos más potentes que cuando le ha tocado viajar.

En la plantilla valenciana destacan jugadores como Rober, que es el máximo goleador del equipo con seis dianas, Sergio Ródenas, Barea, Ayoub, Jota o Kevin, a los que deberán de marcar estrechamente los jugadores groguets.