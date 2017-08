Dénia prevé iniciar antes de octubre la rotonda para acabar con el punto negro de Joan Fuster El cruce de la avenida Joan Fuster con la calle Diana donde se construirá una gran rotonda para regular el tráfico. / Tino Calvo El alcalde destaca que esta glorieta, junto a la reurbanización total de la avenida, «marcará un antes y un después» en la ciudad R. GONZÁLEZ DÉNIA. Sábado, 26 agosto 2017, 02:13

Cada vez está más cerca la solución al punto negro del trazado viario que supone el cruce de la avenida Joan Fuster con Diana. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, aseguró que la voluntad del ejecutivo local es que las obras de la rotonda que organizará el tráfico en esa intersección «comiencen, como muy tarde, a principios de octubre».

Esta glorieta se incluye dentro de los proyectos del Plan Confianza y es la única que licita el consistorio. El presupuesto base de la actuación supera los 243.000 euros, que sufragará la Generalitat Valenciana. Ya se ha abierto el primer sobre de las propuestas y la previsión es que para la primera quincena de septiembre se pueda adjudicar de forma definitiva.

El tráfico se reordenará a través de una rotonda ovalada de unos 27 metros, que estará atravesada por las vías del ferrocarril, que a su paso por el entramado urbano se convertirá en tranvía.

Grimalt recalcó que esta actuación va ligado a uno de los proyectos que «marcarán un antes y un después» en la ciudad, como es la reurbanización total de la avenida Joan Fuster. Junto a esa rotonda hay que sumar la tranviarización de la Línea 9 del TRAM, la apertura de la zona de Pintor Llorens y la rotonda al final de Juan Chabás, entre otros proyectos.

Otras propuestas del Plan Confianza que se van a poner en marcha en los dos próximos meses son las reubanizaciones de las calles Colón, La Mar, Sandunga y Sant Francesc. El primer edil señaló que se había dejado pasar el verano para que no afectara tanto. Debido al importante número de obras que se van a acometer tras el verano, Grimalt pidió «comprensión y la paciencia» porque, aunque molestas, son necesarias para lograr una Dénia «más adaptada y más modernizada».

En cuanto al planeamiento urbanístico, el alcalde subrayó que espera que la aprobación del nuevo Régimen Urbanístico Transitorio esté antes de final de año y que el Plan General Estructural se acabe y se apruebe antes de que termine la legislatura. Respecto a las quejas de promotores y constructores, que critican que el «limbo» actual está hundiendo al sector, Vicent Grimalt reconoció que la anulación del RUT por el Tribunal Supremo y la posterior suspensión del PGOU del 72 está afectando, «pero no en todo» ya que se puede hacer obra menor.

Y aprovechó para insistir que este es un problema heredado que se solventará pronto. «Hay una paralización que esperemos que no se alargue más de dos o tres meses, hasta que el RUT esté en vigor otra vez», apuntó.

Asimismo, el primer edil hizo hincapié en el trabajo que está realizando el equipo de gobierno local para cederle a conselleria el suelo para la construcción del nuevo colegio Raquel Payá. Según explicó, eso va ligado a la aprobación en los próximos meses del RUT ya que en ese planeamiento urbanístico los terrenos escogidos se calificarán como dotacionales y eso permitirá «acelerar» la tramitación.

Algas en las playas

Por lo que respecta a una de las principales quejas de los vecinos y visitantes durante este mes, lo sucias que están las playas por las algas, Grimalt recalcó que «las algas no son suciedad», sino algo natural que el mar saca y que significa que «a calidad de las algas es perfecta».

En ese sentido, el munícipe incidió en que a mediados de mes hubo un temporal y que el mar durante muchos días no ha parado de sacar algas. «Llevamos recogidas sobre 6.000 toneladas y la empresa está trabajando todas las noches a marchas forzadas pero, por mucho que limpie, hasta que el mar no acabe de sacar lo que tiene dentro, vamos a sufrirlo, pues no es problema de que se limpie más o menos» declaró, y pidió paciencia a los usuarios del litoral.

Sobre el procedimiento de retirada de las algas, Grimalt comentó que es cierto que en algunos puntos determinados se deja en la orilla cuando tienen mucha cantidad de arena pegada. «Para no llevarse las dos cosas, lo que se hacer es dejarla allí para que el mar la limpie y después ya se la llevan sin tanta arena», detalló. Y añadió que la empresa ha trabajado al 200% para tener las playas en condiciones en el menor tiempo posible.